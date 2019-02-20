Дома Лагерфельда: все роскошные имения, где жил великий дизайнер

Карл Лагерфельд – имя этого всемирно известного модельера слышали даже те, кто совсем далек от мира моды.

Креативный директор модного дома Chanel умер 19 февраля на 86-м году жизни. Он был не только известным дизайнером одежды и фотографом, но и приложил руку к дизайну интерьеров.

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Смотрите, как выглядят роскошные апартаменты в 5-звездочном отеле в Париже, над которыми работал Лагерфельд.

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Villa Jako

Пожалуй, одно из самых известных имений модельера. Летом 2018-го этот дом неподалеку от Гамбурга, в котором художник жил несколько лет, выставили на продажу за 10 миллионов евро.

Вилла особенна тем, что была названа в честь бывшего возлюбленного Лагерфельда Жака де Башера, который в 1989-м умер от СПИДа.

На террасе этого дома модельер снимал рекламную кампанию для собственного аромата Lagerfeld Jako.

Вилла Жако, в которой жил Карл Лагерфельд, неподалеку от Гамбурга

В доме, построенном в 1920-м году, есть три спальни, ванны, гардероб, просторная гостиная галерея-библиотека и сказочный двор.

Новые владельцы решили сохранить в интерьере несколько элементов со времен проживания там Лагерфельда. Нетронутыми остались дубовый и мраморный пол, высокие потолки с невероятной отделкой, ковры с узорами, настенные занавеси.

Интерьер поместья Villa Jako, где жил Карл Лагерфельд: смотрите фото

Квартира в Париже

Сам дизайнер признавался, что парижское жилище на набережной Вольтер напоминает ему гигантский гостиничный номер, переполненный мебелью от известных дизайнеров.

В квартире площадью свыше 400 квадратных метров практически совсем нет стен. Кутурье решил избавиться от камина, потому что говорил, что боится пожара.

Здесь он вообще не принимал гостей и называл эту квартиру – "прибежище эгоиста".

Апартаменты Карла Лагерфельда в Париже: фото

Дом в Монако

В трехэтажной вилле La Vigie в Монако Лагерфельд жил в 90-х. Этот дом до сих пор считают одним из самым живописным на Лазурном побережье.

Роскошная вилла Лагерфельда в Монако

С 2017-го виллу, в которой жил знаменитый художник, может арендовать каждый желающий.

Интерьер и экстерьер поместья La Vigie, где жил Карл Лагерфельд, в Монако:

Аппартаменты в Монте-Карло

В 1980-х Лагерфельд полностью обставил эту квартиру исключительно объектами дизайн-группы Memphis. Среди ее представителей были художники, архитекторы и дизайнеры, которые стали авторами уникальной коллекции для апартаментов дизайнера.

В 1991-м коллекция была продана за сногсшибательную сумму с аукциона Sotheby's.

Карл Лагерфельд и дизайн его квартиры в Монте-Карло: фото

Квартира в Нью-Йорке

В отличие от других роскошных интерьеров дизайнера, дизайн этих апартаментов был выполнен в достаточно минималистическом стиле.

Модельер приобрел квартиру в 2006 году, но так и не успел в ней пожить. Апартаменты выставили на продажу за 5,2 миллиона долларов.

Минималистичный дизайн квартиры Карла Лагерфельда в Нью-Йорке: