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      Дома Лагерфельда: все роскошные имения, где жил великий дизайнер

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      Карл Лагерфельд: чем поражают его имения
      Карл Лагерфельд: чем поражают его имения / Коллаж 24 канала

      Карл Лагерфельд – имя этого всемирно известного модельера слышали даже те, кто совсем далек от мира моды.

      Креативный директор модного дома Chanel умер 19 февраля на 86-м году жизни. Он был не только известным дизайнером одежды и фотографом, но и приложил руку к дизайну интерьеров.

      Читайте также: Умер Карл Лагерфельд: что известно о знаменитом дизайнере бренда Chanel

      Смотрите, как выглядят роскошные апартаменты в 5-звездочном отеле в Париже, над которыми работал Лагерфельд.

      Недвижимость 24 узнала, что известно о жилье самого дизайнера.

      Villa Jako

      Пожалуй, одно из самых известных имений модельера. Летом 2018-го этот дом неподалеку от Гамбурга, в котором художник жил несколько лет, выставили на продажу за 10 миллионов евро.

      Вилла особенна тем, что была названа в честь бывшего возлюбленного Лагерфельда Жака де Башера, который в 1989-м умер от СПИДа.

      На террасе этого дома модельер снимал рекламную кампанию для собственного аромата Lagerfeld Jako.

      Карл Лагерфельд вілла Жако Гамбург

      Вилла Жако, в которой жил Карл Лагерфельд, неподалеку от Гамбурга

      В доме, построенном в 1920-м году, есть три спальни, ванны, гардероб, просторная гостиная галерея-библиотека и сказочный двор.

      Новые владельцы решили сохранить в интерьере несколько элементов со времен проживания там Лагерфельда. Нетронутыми остались дубовый и мраморный пол, высокие потолки с невероятной отделкой, ковры с узорами, настенные занавеси.

      Интерьер поместья Villa Jako, где жил Карл Лагерфельд: смотрите фото

      Квартира в Париже

      Сам дизайнер признавался, что парижское жилище на набережной Вольтер напоминает ему гигантский гостиничный номер, переполненный мебелью от известных дизайнеров.

      В квартире площадью свыше 400 квадратных метров практически совсем нет стен. Кутурье решил избавиться от камина, потому что говорил, что боится пожара.

      Здесь он вообще не принимал гостей и называл эту квартиру – "прибежище эгоиста".

      Апартаменты Карла Лагерфельда в Париже: фото

      Дом в Монако

      В трехэтажной вилле La Vigie в Монако Лагерфельд жил в 90-х. Этот дом до сих пор считают одним из самым живописным на Лазурном побережье.

      Монако вілла Лагерфельд

      Роскошная вилла Лагерфельда в Монако

      С 2017-го виллу, в которой жил знаменитый художник, может арендовать каждый желающий.

      Интерьер и экстерьер поместья La Vigie, где жил Карл Лагерфельд, в Монако:

       

      Аппартаменты в Монте-Карло

      В 1980-х Лагерфельд полностью обставил эту квартиру исключительно объектами дизайн-группы Memphis. Среди ее представителей были художники, архитекторы и дизайнеры, которые стали авторами уникальной коллекции для апартаментов дизайнера.

      В 1991-м коллекция была продана за сногсшибательную сумму с аукциона Sotheby's.

      Карл Лагерфельд и дизайн его квартиры в Монте-Карло: фото

      Квартира в Нью-Йорке

      В отличие от других роскошных интерьеров дизайнера, дизайн этих апартаментов был выполнен в достаточно минималистическом стиле.

      Модельер приобрел квартиру в 2006 году, но так и не успел в ней пожить. Апартаменты выставили на продажу за 5,2 миллиона долларов.

      Минималистичный дизайн квартиры Карла Лагерфельда в Нью-Йорке:

       

      умер карл лагерфельд: последние новости
       
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      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
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      Автор: Наталья Сколоздра
      Теги: Новости недвижимости Дизайн Мода Новости недвижимости мира Елитная недвижемость Потери Карл Лагерфельд
      Источник: 24 канал
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