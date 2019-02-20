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      Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер

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      Карл Лагерфельд: чим вражають його маєтки
      Карл Лагерфельд: чим вражають його маєтки / Колаж 24 каналу

      Карл Лагерфельд – ім’я цього всесвітньо відомого модельєра чули навіть ті, хто зовсім далекий від світу моди.

      Креативний директор модного дому Chanel помер 19 лютого на 86-му році життя. Він був не лише відомим дизайнером одягу та фотографом, але й приклав руку до дизайну інтер'єрів.

      Читайте також: Помер Карл Лагерфельд: що відомо про знаменитого дизайнера бренду Chanel

      Дивіться, як виглядають розкішні апартаменти у 5-зірковому готелі в Парижі, над якими працював Лагерфельд.

      Нерухомість 24 дізналась, що відомо про помешкання самого дизайнера.

      Villa Jako

      Мабуть, один з найвідоміших маєтків модельєра. Влітку 2018-го цей будинок неподалік від Гамбурга, в якому митець жив кілька років, виставили на продаж за 10 мільйонів євро.

      Вілла особлива тим, що була названа на честь колишнього коханого Лагерфельда Жака де Башера, який у 1989-му помер від СНІДу.

      На терасі цього дому модельєр знімав рекламну кампанію для власного аромату Lagerfeld Jako.

      Карл Лагерфельд вілла Жако Гамбург
      Вілла Жако, в якій жив Карл Лагерфельд неподалік від Гамбурга

      У будинку, збудованому у 1920-му році, є три спальні, ванни, гардероб, простора вітальня галерея-бібліотека та казкове подвір'я.

      Нові власники вирішили зберегти в інтер'єрі кілька елементів з часі проживання там Лагерфельда. Недоторканими залишились дубова і мармурова підлога, високі стелі з неймовірним оздоблення, килими з візерунками, настінні завіси.

      Інтер'єр маєтку Villa Jako, де жив Карл Лагерфельд: дивіться фото

      Квартира у Парижі

      Сам дизайнер зізнавався, що паризьке помешкання на набережній Вольтер нагадує йому гігантський готельний номер, переповнений меблями від відомих дизайнерів.

      У квартирі площею понад 400 метрів квадратних практично зовсім нема стін. Кутурьє вирішив позбутись каміну, бо казав, що боїться пожежі.

      Тут він взагалі не приймав гостей і називав цю квартиру – "прихисток егоїста".

      Апартаменти Карла Лагерфельда у Парижі: фото

      Будинок в Монако

      У триповерховій віллі La Vigie у Монако Лагерфельд жив у 90-х. Цей будинок досі вважають одним з наймальовничішим на Лазурному узбережжі.

      Монако вілла Лагерфельд
      Розкішна вілла Лагерфельда у Монако

      З 2017-го віллу, в якій жив знаменитий митець, може орендувати кожен охочий.

      Інтер'єр та екстер'єр маєтку La Vigie, де жив Карл Лагерфельд у Монако:  

      Апартаменти в Монте-Карло

      У 1980-х Лагерфельд повністю обставив цю квартиру виключно об'єктами дизайн-групи Memphis. Серед її представників були художники, архітектори та дизайнери, які стали авторами унікальної колекції для апартаментів дизайнера.

      У 1991-му колекція була продана за карколомну суму з аукціону Sotheby’s.

      Карл Лагерфельд та дизайн його квартири у Монте-Карло: фото

      Квартира у Нью-Йорку

      На відміну від інших розкішних інтер'єрів дизайнера дизайн цих апартаментів був виконаний у доволі мінімалістичному стилі.

      Модельєр придбав квартиру у 2006 році, але так і не встиг в ній пожити. Апартаменти виставили на продаж за 5,2 мільйони доларів.

      Мінімалістичний дизайн квартири Карла Лагерфельда у Нью-Йорку:

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      Автор: Наталя Сколоздра
      Теги: Мода Новини нерухомості Дизайн Новини нерухомості світу Елітна нерухомість Втрати Карл Лагерфельд
      Джерело: 24 канал
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