Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер
Карл Лагерфельд – ім’я цього всесвітньо відомого модельєра чули навіть ті, хто зовсім далекий від світу моди.
Креативний директор модного дому Chanel помер 19 лютого на 86-му році життя. Він був не лише відомим дизайнером одягу та фотографом, але й приклав руку до дизайну інтер'єрів.
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Дивіться, як виглядають розкішні апартаменти у 5-зірковому готелі в Парижі, над якими працював Лагерфельд.
Нерухомість 24 дізналась, що відомо про помешкання самого дизайнера.
Villa Jako
Мабуть, один з найвідоміших маєтків модельєра. Влітку 2018-го цей будинок неподалік від Гамбурга, в якому митець жив кілька років, виставили на продаж за 10 мільйонів євро.
Вілла особлива тим, що була названа на честь колишнього коханого Лагерфельда Жака де Башера, який у 1989-му помер від СНІДу.
На терасі цього дому модельєр знімав рекламну кампанію для власного аромату Lagerfeld Jako.
Вілла Жако, в якій жив Карл Лагерфельд неподалік від Гамбурга
У будинку, збудованому у 1920-му році, є три спальні, ванни, гардероб, простора вітальня галерея-бібліотека та казкове подвір'я.
Нові власники вирішили зберегти в інтер'єрі кілька елементів з часі проживання там Лагерфельда. Недоторканими залишились дубова і мармурова підлога, високі стелі з неймовірним оздоблення, килими з візерунками, настінні завіси.
Інтер'єр маєтку Villa Jako, де жив Карл Лагерфельд: дивіться фото
Квартира у Парижі
Сам дизайнер зізнавався, що паризьке помешкання на набережній Вольтер нагадує йому гігантський готельний номер, переповнений меблями від відомих дизайнерів.
У квартирі площею понад 400 метрів квадратних практично зовсім нема стін. Кутурьє вирішив позбутись каміну, бо казав, що боїться пожежі.
Тут він взагалі не приймав гостей і називав цю квартиру – "прихисток егоїста".
Апартаменти Карла Лагерфельда у Парижі: фото
Будинок в Монако
У триповерховій віллі La Vigie у Монако Лагерфельд жив у 90-х. Цей будинок досі вважають одним з наймальовничішим на Лазурному узбережжі.
Розкішна вілла Лагерфельда у Монако
З 2017-го віллу, в якій жив знаменитий митець, може орендувати кожен охочий.
Інтер'єр та екстер'єр маєтку La Vigie, де жив Карл Лагерфельд у Монако:
Апартаменти в Монте-Карло
У 1980-х Лагерфельд повністю обставив цю квартиру виключно об'єктами дизайн-групи Memphis. Серед її представників були художники, архітектори та дизайнери, які стали авторами унікальної колекції для апартаментів дизайнера.
У 1991-му колекція була продана за карколомну суму з аукціону Sotheby’s.
Карл Лагерфельд та дизайн його квартири у Монте-Карло: фото
Квартира у Нью-Йорку
На відміну від інших розкішних інтер'єрів дизайнера дизайн цих апартаментів був виконаний у доволі мінімалістичному стилі.
Модельєр придбав квартиру у 2006 році, але так і не встиг в ній пожити. Апартаменти виставили на продаж за 5,2 мільйони доларів.
Мінімалістичний дизайн квартири Карла Лагерфельда у Нью-Йорку: