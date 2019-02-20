Будинки Лагерфельда: усі розкішні маєтки, де жив великий дизайнер

Карл Лагерфельд – ім’я цього всесвітньо відомого модельєра чули навіть ті, хто зовсім далекий від світу моди.

Креативний директор модного дому Chanel помер 19 лютого на 86-му році життя. Він був не лише відомим дизайнером одягу та фотографом, але й приклав руку до дизайну інтер'єрів.

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Дивіться, як виглядають розкішні апартаменти у 5-зірковому готелі в Парижі, над якими працював Лагерфельд.

Нерухомість 24 дізналась, що відомо про помешкання самого дизайнера.

Villa Jako

Мабуть, один з найвідоміших маєтків модельєра. Влітку 2018-го цей будинок неподалік від Гамбурга, в якому митець жив кілька років, виставили на продаж за 10 мільйонів євро.

Вілла особлива тим, що була названа на честь колишнього коханого Лагерфельда Жака де Башера, який у 1989-му помер від СНІДу.

На терасі цього дому модельєр знімав рекламну кампанію для власного аромату Lagerfeld Jako.



Вілла Жако, в якій жив Карл Лагерфельд неподалік від Гамбурга

У будинку, збудованому у 1920-му році, є три спальні, ванни, гардероб, простора вітальня галерея-бібліотека та казкове подвір'я.

Нові власники вирішили зберегти в інтер'єрі кілька елементів з часі проживання там Лагерфельда. Недоторканими залишились дубова і мармурова підлога, високі стелі з неймовірним оздоблення, килими з візерунками, настінні завіси.

Інтер'єр маєтку Villa Jako, де жив Карл Лагерфельд: дивіться фото

Квартира у Парижі

Сам дизайнер зізнавався, що паризьке помешкання на набережній Вольтер нагадує йому гігантський готельний номер, переповнений меблями від відомих дизайнерів.

У квартирі площею понад 400 метрів квадратних практично зовсім нема стін. Кутурьє вирішив позбутись каміну, бо казав, що боїться пожежі.

Тут він взагалі не приймав гостей і називав цю квартиру – "прихисток егоїста".

Апартаменти Карла Лагерфельда у Парижі: фото

Будинок в Монако

У триповерховій віллі La Vigie у Монако Лагерфельд жив у 90-х. Цей будинок досі вважають одним з наймальовничішим на Лазурному узбережжі.



Розкішна вілла Лагерфельда у Монако

З 2017-го віллу, в якій жив знаменитий митець, може орендувати кожен охочий.

Інтер'єр та екстер'єр маєтку La Vigie, де жив Карл Лагерфельд у Монако:

Апартаменти в Монте-Карло

У 1980-х Лагерфельд повністю обставив цю квартиру виключно об'єктами дизайн-групи Memphis. Серед її представників були художники, архітектори та дизайнери, які стали авторами унікальної колекції для апартаментів дизайнера.

У 1991-му колекція була продана за карколомну суму з аукціону Sotheby’s.

Карл Лагерфельд та дизайн його квартири у Монте-Карло: фото

Квартира у Нью-Йорку

На відміну від інших розкішних інтер'єрів дизайнера дизайн цих апартаментів був виконаний у доволі мінімалістичному стилі.

Модельєр придбав квартиру у 2006 році, але так і не встиг в ній пожити. Апартаменти виставили на продаж за 5,2 мільйони доларів.

Мінімалістичний дизайн квартири Карла Лагерфельда у Нью-Йорку: