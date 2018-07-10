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"Домагай": опальный "радикал" Ляшко отличился новым курьезным перлом

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Скандал со "Слава Украине" на ЧМ-2018: Ляшко вляпался в конфуз с членами сборной Хорватии
Скандал со "Слава Украине" на ЧМ-2018: Ляшко вляпался в конфуз с членами сборной Хорватии / "Украинское фото"

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко в очередной раз попал в центр внимания. На этот раз во время выступления с трибуны парламента относительно скандала со "Слава Украине" на ЧМ-2018 политик неправильно назвал фамилии представителей сборной Хорватии – футболиста Домагойя Виды и члена тренерского штаба Огнена Вукоевича.

Видео с курьезом появилось в сети.

Читайте также: "Слава Украине" от хорватов: Вукоевич прокомментировал ситуацию

На кадрах можно услышать, как "радикал" говорит "Домагай Вида, Огнен Вукович" вместо "Домагой Вид и Огнен Вукоевич".

"Вы видели скандал с хорватскими футболистами, которые на ровном месте делают, за то, что они посвятили свою победу нашей стране, которая борется против агрессии. Давайте мы сегодня всем залом, всем обществом поддержим Домагай Вида, Огнен Вукович, которого, кстати, на 15 000 долларов оштрафовали за то, что сказал "Слава Украине!". Ребята, мы желаем вам победы в полуфинале, мы желаем команде хорватов выйти в финал. Слава Украине! Слава Хорватии! " – произнес в своем популистских стиле Ляшко.

"Домагай Вида, Огнен Вукович": видео конфуза Ляшко в Раде относительно скандала вокруг хорватских футболистов

 

Напомним, после победы сборной Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира 2018, бывшие игроки киевского "Динамо" Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видеообращение, где заявили, что это "победа для "Динамо" и Украины", а также использовали приветствие "Слава Украине!". После этого ФИФА вынесло предупреждение Виде, а Вукоевича исключили из тренерского штаба сборной Хорватии. Впоследствии же ФИФА все же оштрафовало Вукоевича "за неспортивное поведение".

 


 

Теги: Хорватия Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Новости Украины Новости политики Чемпионат мира по футболу - 2018 Олег Ляшко Радикальна партія
Источник: 24 канал
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