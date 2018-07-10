"Домагай": опальний "радикал" Ляшко відзначився новим курйозним перлом

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко вкотре потрапив у центр уваги. Цього разу під час виступу з трибуни парламенту щодо скандалу зі "Слава Україні" на ЧС-2018 політик неправильно назвав прізвища представників збірної Хорватії – футболіста Домагоя Віди та члена тренерського штабу Огнєна Вукоєвіча.

Відео з курйозом з’явилося у мережі.

Читайте також: "Слава Україні" від хорватів: Вукоєвіч прокоментував ситуацію

На кадрах можна почути, яка «радикал» каже "Домагай Віда, Огнєн Вукович" замість "Домагой Від та Огнєн Вукоєвич".

"Ви бачили скандал із хорватськими футболістами, які на рівному місці роблять, за те, що вони присвятили свою перемогу нашій країні, яка бореться проти агресії. Давайте ми сьогодні всім залом, всім суспільством підтримаємо Домагай Віда, Огнєн Вукович, якого, до речі, на 15 тисяч доларів оштрафували за те, що сказав "Слава Україні!". Хлопці, ми бажаємо вам перемоги у півфіналі, ми бажаємо команді хорватів вийти у фінал. Слава Україні! Слава Хорватії!" – виголосив у своєму популістичному стилі Ляшко.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії у чвертьфіналі Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення, де заявили, що це "перемога для "Динамо" та України", а також використали вітання "Слава Україні!". Після цього ФІФА винесло попередження Віді, а Вукоєвіча виключили з тренерського штабу збірної Хорватії. Згодом же ФІФА все таки оштрафувало Вукоєвіча "за неспортивну поведінку".