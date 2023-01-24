Так, ФСБшники проверяют дома крымских татар. В результате они задержали и увезли в свое отделение нескольких мужчин.
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Обыски в домах крымских татар
24 января с 4 часа утра в Крыму продолжаются новые обыски в домах крымских татар. Жители Джанкойского района сообщают о действиях ФСБ по нескольким адресам.
Как стало известно, обыски проходят в домах таких татар:
- Крош Экрем
- Асанов Айдер
- Сейдаметов Рефат
- Абдуразаков Осман
- Зекирьяев Леман
Крош Экрем – родной брат активиста и политзаключенного Энвера Кроша.
Как рассказали родственники Экрема, в 3:57 жена Экрема позвонила по телефону и сообщила, что в ворота стучат с требованиями открыть. После этого связь исчезла.
Осман Абдуразаков – брат политзаключенного Эдема Бекирова из "Джанкойской группы".
Экрем Крош занимается ремонтом и установкой бытовой техники. Леман Зекирьяев и Осман Абдуразаков – строители.
Позже активисты сообщили, что также продолжаются обыски в Джанкое у Мамбетова Халила.
У крымских татар проводят обыски / фото "Крымская солидарность"
Крымских татар могут обвинить в терроризме
Задержанных крымских татар могут обвинить в "терроризме". Об этом рассказала супруга одного из задержанных – Экрема Кроша – Амиде. По ее словам, по меньшей мере, 10 вооруженных российских силовиков пришли с обыском в 4 часа утра. Амиде утверждает, что они подбросили запрещенную литературу.
Обратите внимание, что российские силовики публично не сообщили о проведении обысков в Джанкойском районе.
Россияне пытают крымских татар в СИЗО
Недавно член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал, что во временно оккупированном Крыму россияне не прекращают преследование местных жителей, а также украинцев с новых захваченных территорий. Задержанных граждан, среди которых много крымских татар, пытают в СИЗО.
Бариев отметил, что в местах лишения свободы находятся 256 человек, из которых 113 – представители крымскотатарского народа. Так, захватчики построили второе СИЗО в Симферополе, а также сделали боксы, в которых содержат людей, которых привозят с новых оккупированных территорий Украины. В то же время оккупанты не предоставляют информацию об этих людях.