Так, ФСБшники проверяют дома крымских татар. В результате они задержали и увезли в свое отделение нескольких мужчин.

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Обыски в домах крымских татар

24 января с 4 часа утра в Крыму продолжаются новые обыски в домах крымских татар. Жители Джанкойского района сообщают о действиях ФСБ по нескольким адресам.

Как стало известно, обыски проходят в домах таких татар:

Крош Экрем

Асанов Айдер

Сейдаметов Рефат

Абдуразаков Осман

Зекирьяев Леман

Крош Экрем – родной брат активиста и политзаключенного Энвера Кроша.

Как рассказали родственники Экрема, в 3:57 жена Экрема позвонила по телефону и сообщила, что в ворота стучат с требованиями открыть. После этого связь исчезла.

Осман Абдуразаков – брат политзаключенного Эдема Бекирова из "Джанкойской группы".

Экрем Крош занимается ремонтом и установкой бытовой техники. Леман Зекирьяев и Осман Абдуразаков – строители.

Позже активисты сообщили, что также продолжаются обыски в Джанкое у Мамбетова Халила.

Важно! Все шесть крымских татар задержаны и отвезены в управление ФСБ в Крыму. Однако точное место их пребывания – пока неизвестно.

У крымских татар проводят обыски / фото "Крымская солидарность"

Крымских татар могут обвинить в терроризме

Задержанных крымских татар могут обвинить в "терроризме". Об этом рассказала супруга одного из задержанных – Экрема Кроша – Амиде. По ее словам, по меньшей мере, 10 вооруженных российских силовиков пришли с обыском в 4 часа утра. Амиде утверждает, что они подбросили запрещенную литературу.

Обратите внимание, что российские силовики публично не сообщили о проведении обысков в Джанкойском районе.

Россияне пытают крымских татар в СИЗО

Недавно член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал, что во временно оккупированном Крыму россияне не прекращают преследование местных жителей, а также украинцев с новых захваченных территорий. Задержанных граждан, среди которых много крымских татар, пытают в СИЗО.

Бариев отметил, что в местах лишения свободы находятся 256 человек, из которых 113 – представители крымскотатарского народа. Так, захватчики построили второе СИЗО в Симферополе, а также сделали боксы, в которых содержат людей, которых привозят с новых оккупированных территорий Украины. В то же время оккупанты не предоставляют информацию об этих людях.