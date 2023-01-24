Так, ФСБшники перевіряють будинки кримських татар. У підсумку вони затримали та відвезли у своє відділення декількох чоловіків.

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Обшуки у будинках кримських татар

24 січня з 4 години ранку в Криму тривають нові обшуки у будинках кримських татар. Жителі Джанкойського району повідомляють про дії ФСБ за кількома адресами.

Як стало відомо, обшуки проходять у будинках таких татар:

Крош Екрем

Асанов Айдер

Сейдаметов Рефат

Абдуразаків Осман

Зекір'яєв Леман

Зазначається, що Крош Екрем – рідний брат активіста та політв'язня Енвера Кроша.

Як розповіли родичі Екрема, о 3:57 дружина Екрема зателефонувала та повідомила, що у ворота стукають із вимогами відкрити. Після цього зв'язок зник.

Осман Абдуразаков – брат політв'язня Едема Бекірова з "Джанкойської групи".

Екрем Крош займається ремонтом та встановленням побутової техніки. Леман Зекір'яєв та Осман Абдуразаков – будівельники.

Згодом активісти повідомили, що також тривають обшуки у Джанкої у Мамбетова Халіла.

Важливо! Усіх шістьох кримських татар затримали та відвезли до управління ФСБ у Криму. Однак точне місце їх перебування – наразі не відоме.

У кримських татар проводять обшуки / фото "Кримська солідарність"

Кримських татар можуть звинуватити у тероризмі

Затриманих кримських татар можуть звинуватити у "тероризмі". Про це розповіла дружина одного із затриманих – Екрема Кроша – Аміде. За її словами, щонайменше 10 озброєних російських силовиків прийшли з обшуком о 4 годині ранку. Аміде стверджує, що вони підкинули заборонену літературу.

Зверніть увагу, що російські силовики публічно не повідомили про проведення обшуків у Джанкойському районі.

Росіяни катують кримських татар у СІЗО

Нещодавно член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів, що у тимчасово окупованому Криму росіяни не припиняють переслідування місцевих мешканців, а також українців із нових загарбаних територій. Затриманих громадян, серед яких багато кримських татар, катують у СІЗО.

Барієв зазначив, що у місцях позбавлення волі перебувають 256 осіб, із яких 113 – представники кримськотатарського народу. Так, загарбники побудували друге СІЗО в Сімферополі, а також зробили такі собі бокси, в яких утримують людей, що привозять із нових окупованих територій України. Водночас окупанти не надають інформації про цих людей.