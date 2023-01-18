Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, в Криму немає незалежних ЗМІ, а підконтрольні окупантам медіа нагнітають антиукраїнську істерію.

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Заборона України в Криму

Рефат Чубаров розповів, що в тимчасово окупованому Криму росіяни забороняють майже все українське.

В Криму взагалі така антиукраїнська істерія. Вона нагнітається всіма ЗМІ. В Криму немає незалежних ЗМІ, вони всі підконтрольні окупаційній адміністрації та, взагалі, й в самій Росії немає таких незалежних медіа,

– сказав голова Меджлісу.

Чубаров також розповів, що громадяни України, хоч і приховують свої українські паспорти від окупаційної адміністрації, використовують їх, щоб покинути Крим для уникнення мобілізації в російську армію.

Вони ними користуються для того, щоб якомога скоріше покинути Крим задля того, щоб уникнути примусової мобілізації,

– зазначив Чубаров.

Окрім цього, голова Меджлісу відзначив, що з літа 2022, коли ЗСУ здійснювали успішні прориви, багато мешканців Криму, які до цього не приділяли уваги оновленню українських документів, почали цим займатись.

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За словами Чубарова, українські консульства в інших країнах переповнені відповідними зверненнями.

"Я знаю, що в деяких консульствах черги вже на пів року, майже на рік вперед", – сказав Рефат Чубаров.

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