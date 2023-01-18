Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, в Крыму нет независимых СМИ, а подконтрольные оккупантам медиа нагнетают антиукраинскую истерию.

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Запрет Украины в Крыму

Рефат Чубаров рассказал, что во временно оккупированном Крыму россияне запрещают практически все украинское.

В Крыму вообще такая антиукраинская истерия. Она нагнетается всеми СМИ. В Крыму нет независимых СМИ, они все подконтрольны оккупационной администрации и, вообще, и в самой России нет таких независимых медиа,

– сказал председатель Меджлиса.

Чубаров также рассказал, что граждане Украины, хоть и скрывают свои украинские паспорта от оккупационной администрации, используют их, чтобы покинуть Крым во избежание мобилизации в российскую армию.

Они ими пользуются для того, чтобы как можно скорее покинуть Крым для того, чтобы избежать принудительной мобилизации,

– отметил Чубаров.

Кроме этого, глава Меджлиса отметил, что с лета 2022 года, когда ВСУ совершали успешные прорывы, многие жители Крыма, которые до этого не уделяли внимания обновлению украинских документов, начали этим заниматься.

Рефат Чубаров рассказал об антиукраинской истерии оккупантов в Крыму: смотрите видео

По словам Чубарова, украинские консульства в других странах переполнены соответствующими обращениями.

"Я знаю, что в некоторых консульствах очереди уже на полгода, почти на год вперед", – сказал Рефат Чубаров.

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