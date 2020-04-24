08:10
24 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Домашнее насилие на карантине: инфографика

      - Читати новину українською
      Домашнее насилие за время карантина увеличилось почти в два раза / 24 Канал

      Домашнее насилие за период карантина возросло. Только за первый месяц карантина в центр организации, занимающейся защитой прав женщин и детей, обратилось свыше 2000 человек.

      В январе и феврале в колл-центр обратилось 1273 человека, что меньше чем за месяц карантина. Подавляющее большинство обращений – от женщин, сообщает НВ.

      Читайте также Домашнее насилие во время карантина: количество вызовов в Украине

      Домашнее насилие возросло не только из-за социальной изоляции, но и вследствие негативного информационного фона, стресса и тревоги.

      По словам психологов, у обидчика раньше была возможность проветриться, выпустить пар, получить какую-то дозу эмоций, чтобы перекрыть эмоции от конфликтов. Но из-за карантина – теперь этой возможности нет.

      Барьеры между жертвой и обидчиком в виде работы, путешествий и походов к друзьям исчезли, а к катализатору домашнего насилия добавились алкоголь и финансовые трудности.

      Карантинные ограничения усложнили работу систем реагирования и оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия. Поэтому истинное количество пострадавших оценить сложно.


      Домашнее насилие на карантине / Инфографика 24 канала

      Данные: ГО ла Страда-Україна.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Карантин в Украине 2020 Статистика Инфографика Безработица
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 07:00 Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус и как это правильно сделать
      Здорове життя 12527
      сегодня , 04:46 Амфетамин за два года превратил юношу в руину: фото жуткого перевоплощения
      Новини України 9547
      сегодня , 07:15 Коронавирус в Крыму: сколько инфицированных и как противодействуют COVID-19
      Статті 1491
      сегодня , 02:15 Четыре маски на неделю и "сами виноваты" от властей: история о скандале в Калиновской больнице
      Медицина 2631
      сегодня , 03:40 ФОПам будут платить пособие на детей, оформить его можно онлайн
      Новини України 8853
      сегодня , 08:00 Главные новости 23 апреля: неутешительный прогноз от НБУ, бензин подешевеет на 10-15%
      Новини України 3489
      сегодня , 06:50 Болезнь, смерть или отдых: что случилось с лидером КНДР
      Статті 9705
      сегодня , 03:07 Коронавирус в Италии: украинские врачи стали свидетелями вспышки болезни после Пасхи
      Медицина 1575
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      23 апреля , 22:00 Горбачевская и Путинская перестройки, или Второй крах недоимперии
      Віталій Портников
      23 апреля , 21:55 Я ставлю ему четверку, – Кравчук о победах и провалах Зеленского за год
      Олена Трибушна