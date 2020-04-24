Домашнее насилие на карантине: инфографика
Домашнее насилие за период карантина возросло. Только за первый месяц карантина в центр организации, занимающейся защитой прав женщин и детей, обратилось свыше 2000 человек.
В январе и феврале в колл-центр обратилось 1273 человека, что меньше чем за месяц карантина. Подавляющее большинство обращений – от женщин, сообщает НВ.
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Домашнее насилие возросло не только из-за социальной изоляции, но и вследствие негативного информационного фона, стресса и тревоги.
По словам психологов, у обидчика раньше была возможность проветриться, выпустить пар, получить какую-то дозу эмоций, чтобы перекрыть эмоции от конфликтов. Но из-за карантина – теперь этой возможности нет.
Барьеры между жертвой и обидчиком в виде работы, путешествий и походов к друзьям исчезли, а к катализатору домашнего насилия добавились алкоголь и финансовые трудности.
Карантинные ограничения усложнили работу систем реагирования и оказания помощи пострадавшим от домашнего насилия. Поэтому истинное количество пострадавших оценить сложно.
Домашнее насилие на карантине / Инфографика 24 канала
Данные: ГО ла Страда-Україна.
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