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      Домашнє насилля на карантині: інфографіка

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      Домашнє насильство за час карантину збільшилось майже в два рази / 24 Канал

      Домашнє насильство за період карантину зросло. Тільки за перший місяць карантину до центру організації, що займається захистом прав жінок і дітей, звернулось понад 2 тисячі людей.

      У січні та лютому до кол-центру звернулось 1273 людини, що менше ніж за місяць карантину. Переважна більшість звернень – від жінок, повідомляє НВ.

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      Домашнє насильство зросло не тільки через соціальну ізоляцію, а й унаслідок негативного інформаційного фону, стресу та тривоги.

      Зі слів психологів, у кривдника раніше була можливість провітритися, випустити пар, отримати якусь дозу емоцій, щоб перекрити емоції від конфліктів. Але через карантинні обмеження – тепер цієї можливості немає.

      Бар'єри між жертвою і кривдником у вигляді роботи, подорожей і походів до друзів зникли, а до катализаторів домашнього насильства додалися алкоголь і фінансові труднощі.

      Карантинні обмеження ускладнили роботу систем реагування та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства. Тому справжню кількість постраждалих оцінити складно.


      Домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 каналу

      Дані: ГО ла Страда-Україна.

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Карантин в Україні 2020 Статистика Інфографіка Безробіття
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