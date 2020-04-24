Домашнє насильство за період карантину зросло. Тільки за перший місяць карантину до центру організації, що займається захистом прав жінок і дітей, звернулось понад 2 тисячі людей.

У січні та лютому до кол-центру звернулось 1273 людини, що менше ніж за місяць карантину. Переважна більшість звернень – від жінок, повідомляє НВ.

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Домашнє насильство зросло не тільки через соціальну ізоляцію, а й унаслідок негативного інформаційного фону, стресу та тривоги.

Зі слів психологів, у кривдника раніше була можливість провітритися, випустити пар, отримати якусь дозу емоцій, щоб перекрити емоції від конфліктів. Але через карантинні обмеження – тепер цієї можливості немає.

Бар'єри між жертвою і кривдником у вигляді роботи, подорожей і походів до друзів зникли, а до катализаторів домашнього насильства додалися алкоголь і фінансові труднощі.

Карантинні обмеження ускладнили роботу систем реагування та надання допомоги постраждалим від домашнього насильства. Тому справжню кількість постраждалих оцінити складно.



Домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 каналу

Дані: ГО ла Страда-Україна.