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      Домашняя мини-электростанция Smartflower: как зарабатывать на солнечной энергии

      Инновации 84 Читати новину українською

      Smartflower – это разумный цветок, у которого вместо лепестков – солнечные панели, и который весь день получает солнечные лучи для максимальной энергоэффективности.

      Эту оригинальную идею, как генерировать электричество в быту, предложили австрийские инженеры. Они отмечают, что домашняя электростанция в виде цветка – это, во-первых, эффективно, во-вторых – она сочетает разумные технологии; в-третьих – это просто выглядит красиво.

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      К тому же, конструкция на 12 лепестков не займет слишком много места в саду или на заднем дворе дома. Да и монтаж не требует особых усилий: несколько часов – и все готово, чтобы подключать к домашней сети.

      Так виглядає Smartflower
      Так виглядит Smartflower

      "Энергоцветок" сам раскрывает свои лепестки на рассвете, и сам закрывается, когда солнце садится за горизонт. Так же конструкция автоматически сворачивается в условиях непогоды – скажем, во время сильных порывов ветра или грозы, когда есть риск повреждения панелей-лепестков.

      GPS-датчик следит за положением солнца даже в пасмурную погоду или тогда, когда оно находится низко над горизонтом, корректируя угол наклона "цветка". Благодаря этому лепестки-панели на 40% эффективнее стандартных фотоэлектрических систем, которые фиксируют неподвижно на крышу дома.

      Смотрите видео: как "цветок" забирает энергию солнца

      "Умный цветок" способен самоохлаждаться и самоочищаться, сворачивая и разворачивая лепестки, что также способствует лучшему поглощению солнечных лучей. За год этот "подсолнух" производит до 6 тыс. киловатт-часов энергии, в зависимости от погодных условий.

      Мини-электростанция в виде цветка может быть отличным решением для дома или даже небольшого бизнеса. Как бы там ни было, но Шварценеггер ее уже оценил - "железный" аргумент от "Железного Арни".

      К каким еще идеям прибегают люди, чтобы использовать бесплатную энергию солнца с собственной пользой:
      – солнечные панели вместо черепицы или вместо жалюзи на окнах;
      – фотогальванические стекла;
      – даже такие экстравагантные с виду гигантские линзы в форме сферы для лучшей фокусировки солнечных лучей.

      blog_ava
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      Теги: Солнечная энергетика
      Источник: 24 канал
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