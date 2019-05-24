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      Домашня міні-електростанція Smartflower: як заробляти на сонячній енергії

      Інновації 541 Читать новость на русском

      Smartflower – це розумна квітка, у якої замість пелюсток – сонячні панелі. Вони увесь день отримають сонячні промені для максимальної енергоефективності.

      Цю оригінальну ідею, як генерувати електрику в побуті, запропонували австрійські інженери. Вони зазначають, що домашня електростанція у вигляді квітки – це, по-перше, ефективно; по-друге – вона поєднує розумні технології; по-третє – це просто виглядає красиво.

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      До того ж, конструкція на 12 пелюсток не займе надто багато місця у саду чи на задньому дворі будинку. Та й монтаж не вимагає особливих зусиль: якихось кілька годин – і все готово, щоб підключати до домашньої мережі.

      Так виглядає Smartflower
      Так виглядає Smartflower

      "Енергоквітка" сама розкриває свої пелюстки на світанку, і сама закривається, коли сонце сідає за обрій. Так само конструкція автоматично згортається в умовах негоди – скажімо, під час сильних поривів вітру чи грози, коли є ризик пошкодження панелей-пелюсток.

      GPS-датчик стежить за положенням сонця навіть у похмуру погоду чи тоді, коли воно перебуває низько над горизонтом, коригуючи кут нахилу "квітки". Завдяки цьому пелюстки-панелі на 40% ефективніші за стандартні фотоелектричні системи, які фіксують нерухомо на дах будинку.

      Дивіться відео: як "квітка" забирає енергію сонця

      "Розумна квітка" здатна самоохолоджуватися та самоочищатися, згортаючи та розгортаючи пелюстки́, що також сприяє кращому поглинанню сонячних променів. За рік цей "сонях" виробляє до 6 тис. кіловат-годин енергії, залежно від погодних умов.

      Міні-електростанція у вигляді квітки може бути чудовим рішенням для дому чи навіть невеличкого бізнесу. Хай там як, та Шварценеггер її уже оцінив – "залізний" аргумент від "Залізного Арні".

      До яких ще ідей вдаються люди, щоб використовувати безкоштовну енергію сонця з власною користю:
      – сонячні панелі замість черепиці або замість жалюзі на вікнах;
      – фотогальванічні шибки;
      – чи навіть такі екстравагантні з виду гігантські лінзи у формі сфери для кращого фокусування сонячних променів.

      blog_ava
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      Теги: Сонячна енергетика
      Джерело: 24 канал
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