Домашня міні-електростанція Smartflower: як заробляти на сонячній енергії

Smartflower – це розумна квітка, у якої замість пелюсток – сонячні панелі. Вони увесь день отримають сонячні промені для максимальної енергоефективності.

Цю оригінальну ідею, як генерувати електрику в побуті, запропонували австрійські інженери. Вони зазначають, що домашня електростанція у вигляді квітки – це, по-перше, ефективно; по-друге – вона поєднує розумні технології; по-третє – це просто виглядає красиво.

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До того ж, конструкція на 12 пелюсток не займе надто багато місця у саду чи на задньому дворі будинку. Та й монтаж не вимагає особливих зусиль: якихось кілька годин – і все готово, щоб підключати до домашньої мережі.



Так виглядає Smartflower

"Енергоквітка" сама розкриває свої пелюстки на світанку, і сама закривається, коли сонце сідає за обрій. Так само конструкція автоматично згортається в умовах негоди – скажімо, під час сильних поривів вітру чи грози, коли є ризик пошкодження панелей-пелюсток.

GPS-датчик стежить за положенням сонця навіть у похмуру погоду чи тоді, коли воно перебуває низько над горизонтом, коригуючи кут нахилу "квітки". Завдяки цьому пелюстки-панелі на 40% ефективніші за стандартні фотоелектричні системи, які фіксують нерухомо на дах будинку.

Дивіться відео: як "квітка" забирає енергію сонця

"Розумна квітка" здатна самоохолоджуватися та самоочищатися, згортаючи та розгортаючи пелюстки́, що також сприяє кращому поглинанню сонячних променів. За рік цей "сонях" виробляє до 6 тис. кіловат-годин енергії, залежно від погодних умов.

Міні-електростанція у вигляді квітки може бути чудовим рішенням для дому чи навіть невеличкого бізнесу. Хай там як, та Шварценеггер її уже оцінив – "залізний" аргумент від "Залізного Арні".

До яких ще ідей вдаються люди, щоб використовувати безкоштовну енергію сонця з власною користю:

– сонячні панелі замість черепиці або замість жалюзі на вікнах;

– фотогальванічні шибки;

– чи навіть такі екстравагантні з виду гігантські лінзи у формі сфери для кращого фокусування сонячних променів.