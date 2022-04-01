Оккупанты использовали танки и другую бронированную технику. Однако это им не помогло.
Обратите внимание Мэр Бучи официально подтвердил освобождение города от оккупантов
Оккупанты поедут домой в посылках
Наши защитники уничтожили оккупантов, а их технику превратили в брух. Их попытка прорыва потерпела провал.
Российские оккупанты пытались прорвать оборону на одном из направлений в Донецкой области. Задействовали танки и другую бронированную технику. Испортили воинам завтрак, обед и ужин. Поэтому домой россияне поедут в посылках. Ребята немного утомлены и очень довольны своей работой,
– заявили в ВСУ.
Техника оккупантов после попытки прорыва / Фото ВСУ
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