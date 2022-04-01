Оккупанты использовали танки и другую бронированную технику. Однако это им не помогло.

Обратите внимание Мэр Бучи официально подтвердил освобождение города от оккупантов

Оккупанты поедут домой в посылках

Наши защитники уничтожили оккупантов, а их технику превратили в брух. Их попытка прорыва потерпела провал.

Российские оккупанты пытались прорвать оборону на одном из направлений в Донецкой области. Задействовали танки и другую бронированную технику. Испортили воинам завтрак, обед и ужин. Поэтому домой россияне поедут в посылках. Ребята немного утомлены и очень довольны своей работой,

– заявили в ВСУ.

Техника оккупантов после попытки прорыва / Фото ВСУ

Интересно – потери врага по состоянию на 1 апреля: смотрите видео