Как рассказал 24 Каналу городской голова Львова Андрей Садовый, жена привлечена к проекту на четверть ставки, однако фактически проводит с ветеранами значительно больше времени, чем предусматривает ее официальная нагрузка.

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Что делает Екатерина Садовая в Unbroken?

С начала полномасштабного вторжения Екатерина Садовая помогала переселенцам адаптироваться во Львове. Впоследствии она присоединилась к команде реабилитационного центра Unbroken, где работает с военными, которые получили ранения.

Сейчас Екатерина Садовая организует культурный досуг для ветеранов: от походов в театр и кино до стрельбы из лука и рыбалки. Среди ее подопечных: и женщины, и мужчины с травмами. По словам Андрея Садового, ее рабочий график нередко оказывается более насыщенным, чем у него самого.

"Как правило, у нее это все после обеда, поэтому в дом она приходит достаточно поздно. И порой вопрос, кто позже приходит: я или она?", – отметил городской голова Львова.

Не ради зарплаты: почему Екатерина Садовая работает в центре реабилитации?

Андрей Садовый объяснил, что жена официально оформлена на четверть ставки, однако работает значительно больше. Ее решение быть частью реабилитации ветеранов он назвал проявлением личной ответственности, а не поиском заработка.

Я не думаю, что речь идет о деньгах. Она там на 0,25 ставки, кажется. Это исключительно ее посыл, потому что это важно. И когда она это делает, многие люди перестают "сачковать" и делают это также качественно,

– сказал Садовый.

Напомним, центр Unbroken во Львове помогает раненым военным проходить физическую и психологическую реабилитацию.