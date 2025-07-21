Як розповів 24 Каналу міський голова Львова Андрій Садовий, дружина залучена до проєкту на чверть ставки, однак фактично проводить з ветеранами значно більше часу, ніж передбачає її офіційне навантаження.

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Що робить Катерина Садова в Unbroken?

З початку повномасштабного вторгнення Катерина Садова допомагала переселенцям адаптуватися у Львові. Згодом вона долучилася до команди реабілітаційного центру Unbroken, де працює з військовими, які зазнали поранень.

Наразі Катерина Садова організовує культурне дозвілля для ветеранів: від походів у театр і кіно до стрільби з лука та риболовлі. Серед її підопічних: і жінки, і чоловіки з травмами. За словами Андрія Садового, її робочий графік нерідко виявляється насиченішим, ніж у нього самого.

"Як правило, в неї це все після обіду, тому до хати вона приходить достатньо пізно. І деколи питання, хто пізніше приходить: я чи вона?" — зазначив міський голова Львова.

Не заради зарплати: чому Катерина Садова працює у центрі реабілітації?

Андрій Садовий пояснив, що дружина офіційно оформлена на чверть ставки, однак працює значно більше. Її рішення бути частиною реабілітації ветеранів він назвав виявом особистої відповідальності, а не пошуком заробітку.

Я не думаю, що мова йде про гроші. Вона там на 0,25 ставки, здається. Це виключно її посил, тому що це є важливо. І коли вона це робить, багато людей перестають "сачкувати" і роблять це також якісно,

— сказав Садовий.

Нагадаємо, центр Unbroken у Львові допомагає пораненим військовим проходити фізичну та психологічну реабілітацію.