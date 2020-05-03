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      Домой спецрейсами: сколько людей пересекли украинскую границу за сутки

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      Сколько людей пересекли украинскую границу 2 мая 2020
      Прикордонники оформили 15 тисяч пропускних операцій / Преслужба ДПСУ

      Пограничники 2 мая оформили въезд – выезд через украинскую границу для 15 тысяч человек. Эвакуационными рейсами в Украину вернулись 550 человек.

      Во всех пунктах пропуска проводили температурный скрининг, признаков коронавируса у людей не обнаружили. Об этом сообщила прессс-служба ГНСУ.

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      Также обследовали и пассажиров спецрейсов, что прибыли в аэропорт "Борисполь". Домой вернулись около 550 украинцев:

      • из Нью-Йорка (США);
      • Лиссабона (Португалия);
      • Парижа (Франция);
      • Цюриха (Швейцария).

      Все прибывшие отправились домой на 14-дневную самоизоляцию. Соблюдают ли они карантин, поможет следить приложение "Действуй дома".

      Отметим, что за последние сутки коронавирус диагностировали у еще одного сотрудника Госпогранслужбы в Одесской области. Сейчас COVID-19 заразились 14 пограничников, один больной выздоровел. Нарушителей самоизоляции за последние сутки на границе не обнаружили.

      Как работает приложение "Действуй дома"?
      В течение дня в период 14 дней человек получает до 10 push-сообщений в приложении "Действуй Дома". Пользователю нужно сделать свое фото, одновременно работает геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а не использование приложения, по сути, и будет нарушением режима карантина, то человек будет вынужден заплатить штраф.

      порушення карантинуОтветственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Эвакуация украинцев Новости Украины Коронавирус в Украине авиация Карантин в Украине 2020 Госпогранслужба
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