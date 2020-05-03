Домой спецрейсами: сколько людей пересекли украинскую границу за сутки
Пограничники 2 мая оформили въезд – выезд через украинскую границу для 15 тысяч человек. Эвакуационными рейсами в Украину вернулись 550 человек.
Во всех пунктах пропуска проводили температурный скрининг, признаков коронавируса у людей не обнаружили. Об этом сообщила прессс-служба ГНСУ.
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Также обследовали и пассажиров спецрейсов, что прибыли в аэропорт "Борисполь". Домой вернулись около 550 украинцев:
- из Нью-Йорка (США);
- Лиссабона (Португалия);
- Парижа (Франция);
- Цюриха (Швейцария).
Все прибывшие отправились домой на 14-дневную самоизоляцию. Соблюдают ли они карантин, поможет следить приложение "Действуй дома".
Отметим, что за последние сутки коронавирус диагностировали у еще одного сотрудника Госпогранслужбы в Одесской области. Сейчас COVID-19 заразились 14 пограничников, один больной выздоровел. Нарушителей самоизоляции за последние сутки на границе не обнаружили.
Как работает приложение "Действуй дома"?
В течение дня в период 14 дней человек получает до 10 push-сообщений в приложении "Действуй Дома". Пользователю нужно сделать свое фото, одновременно работает геолокация. Если будет нарушен режим карантина, а не использование приложения, по сути, и будет нарушением режима карантина, то человек будет вынужден заплатить штраф.
Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала