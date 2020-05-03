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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Додому спецрейсами: скільки людей перетнули український кордон за добу

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      Скільки людей перетнули український кордон 2 травня 2020
      Прикордонники оформили 15 тисяч пропускних операцій / Преслужба ДПСУ

      Прикордонники 2 травня оформили в’їзд – виїзд через український кордон для 15 тисяч осіб. Евакуаційними рейсами в Україну повернулись 550 людей.

      У всіх пунктах пропуску проводили температурний скринінг, ознак коронавірусу в людей не виявили. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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      Також обстежили і пасажирів спецрейсів, що прибули до аеропорту "Бориспіль". Додому повернулись близько 550 українців:

      • з Нью-Йорка (США);
      • Лісабону (Португалія);
      • Парижу (Франція);
      • Цюриха (Швейцарія)

      Усі прибулі вирушили додому на 14-денну самоізоляцію. Чи дотримуються вони карантинних обмежень, допоможе стежити додаток "Дій вдома".

      Зазначимо, що за останню добу коронавірус діагностували у ще одного співробітника Держприкордонслужби в Одеській області. Наразі COVID-19 інфікувались 14 прикордонників, один хворий одужав. Порушників самоізоляції за останню добу на кордоні не виявили.

      Як працює додаток "Дій вдома"?Протягом дня в період 14 днів людина отримує до 10 push-повідомлень в додатку "Дій Вдома". Користувачу потрібно зробити своє фото, водночас працює геолокація.
      Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання додатку, по суті, і буде порушенням режиму карантину, то людина змушена заплатити штраф.

      порушення карантину
      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Евакуація українців Новини України Коронавірус в Україні авіація Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба
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