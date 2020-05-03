Додому спецрейсами: скільки людей перетнули український кордон за добу

Прикордонники 2 травня оформили в’їзд – виїзд через український кордон для 15 тисяч осіб. Евакуаційними рейсами в Україну повернулись 550 людей.

У всіх пунктах пропуску проводили температурний скринінг, ознак коронавірусу в людей не виявили. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

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Також обстежили і пасажирів спецрейсів, що прибули до аеропорту "Бориспіль". Додому повернулись близько 550 українців:

з Нью-Йорка (США);

Лісабону (Португалія);

Парижу (Франція);

Цюриха (Швейцарія)

Усі прибулі вирушили додому на 14-денну самоізоляцію. Чи дотримуються вони карантинних обмежень, допоможе стежити додаток "Дій вдома".

Зазначимо, що за останню добу коронавірус діагностували у ще одного співробітника Держприкордонслужби в Одеській області. Наразі COVID-19 інфікувались 14 прикордонників, один хворий одужав. Порушників самоізоляції за останню добу на кордоні не виявили.

Як працює додаток "Дій вдома"?Протягом дня в період 14 днів людина отримує до 10 push-повідомлень в додатку "Дій Вдома". Користувачу потрібно зробити своє фото, водночас працює геолокація.

Якщо буде порушений режим карантину, а невикористання додатку, по суті, і буде порушенням режиму карантину, то людина змушена заплатити штраф.



Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу