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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Росіянин порушив умови карантину в Україні та намагався втекти закордон

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      РОсіянин на карантині намагався втекти з Україїни
      РОсіянин на карантині намагався втекти з Україїни / УНІАН

      Прикордонники виявили громадянина Росії, які порушив умови карантину в Україні. На нього склали протокол.

      Росіянина вдалося виявити в аеропорту "Бориспіль", йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

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      Ще 21 квітня громадянин Російської Федерації підписав добровільну згоду на 14-дену самоізоляцію. А вже 30 квітня він прибув в аеропорт "Бориспіль".

      Прикордонники, які його виявили, склали на нього адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП (Порушення правила карантину людей). За це порушення передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень. 

      КАрантин самоізоляція різниця
      Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Держприкордонслужба Карантин в Україні 2020 Новини України
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