Росіянин порушив умови карантину в Україні та намагався втекти закордон
Прикордонники виявили громадянина Росії, які порушив умови карантину в Україні. На нього склали протокол.
Росіянина вдалося виявити в аеропорту "Бориспіль", йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.
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Ще 21 квітня громадянин Російської Федерації підписав добровільну згоду на 14-дену самоізоляцію. А вже 30 квітня він прибув в аеропорт "Бориспіль".
Прикордонники, які його виявили, склали на нього адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП (Порушення правила карантину людей). За це порушення передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень.
Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу
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