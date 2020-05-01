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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Россиянин нарушил условия карантина в Украине и пытался бежать заграницу

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      РОсіянин на карантині намагався втекти з Україїни
      РОсіянин на карантині намагався втекти з Україїни / УНІАН

      Пограничники обнаружили гражданина России, который нарушил условия карантина в Украине. На него составили протокол.

      Росіянина вдалося виявити в аеропорту "Бориспіль", йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

      Водночас У Чернівцях "коронавірусний" священник УПЦ МП прийшов до редакції ЗМІ, щоб її закрили: відео

      Ще 21 квітня громадянин Російської Федерації підписав добровільну згоду на 14-дену самоізоляцію. А вже 30 квітня він прибув в аеропорт "Бориспіль".

      Прикордонники, які його виявили, склали на нього адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП (Порушення правила карантину людей). За це порушення передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень. 

      КАрантин самоізоляція різниця
      Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Госпогранслужба Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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