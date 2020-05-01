Россиянин нарушил условия карантина в Украине и пытался бежать заграницу

Пограничники обнаружили гражданина России, который нарушил условия карантина в Украине. На него составили протокол.

Росіянина вдалося виявити в аеропорту "Бориспіль", йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Водночас У Чернівцях "коронавірусний" священник УПЦ МП прийшов до редакції ЗМІ, щоб її закрили: відео

Ще 21 квітня громадянин Російської Федерації підписав добровільну згоду на 14-дену самоізоляцію. А вже 30 квітня він прибув в аеропорт "Бориспіль".

Прикордонники, які його виявили, склали на нього адмінпротокол за статтею 44-3 КУпАП (Порушення правила карантину людей). За це порушення передбачено штраф від 17 до 34 тисяч гривень.



Чим відрізняється карантин від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

