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      В Черновцах "коронавирусный" священник УПЦ МП пришел в редакцию СМИ, чтобы ее закрыли: видео

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      Скандал УПЦ МП и Молодого Буковинца в Черновцах: видео
      Архімандрит Никата (Андрій Сторожук) / molbuk.ua

      Издание "Молодой Буковинец" в Черновцах опубликовало информацию о том, что якобы 20 священнослужителей и секретарь местной епархии УПЦ МП заболели коронавирусом. Вероятно, священников возмутила эта информация, поэтому они решили наведаться в редакцию СМИ для выяснения обстоятельств.

      Секретар архімандрит Андрій Сторожук прийшов до редакції видання, аби поспілкуватися із авторами матеріалу, повідомляє пресслужба місцевої єпархії у фейсбуці.

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      Ви ж написали вчора, що в мене COVID-19. Я прийшов, щоб закрити на карантин газету взагалі,
      – сказав він.

      На відео видно, що священник вкрай обурений інформацією про нібито захворюваність на коронавірус, бо за його словами, це брехня.

      Архімандрит також написав листа до СБУ та попросив перевірити епідеміологічний стан в редакції ЗМІ після свого візиту. Мовляв, за потреби, "закрити установу на повний карантин".

      упц мп змі чернівці
      Заява священника до СБУ / Фото "Молодий Буковинець"

      Окрім того, пресслужба єпархії у фейсбуці написала, що чекає вибачень "від однояйцевих ЗМІ".

      Реакція ЗМІ

      Редактор газети "Молодий Буковинець" спокійно відреагував на заяви священника та сказав, що усю інформацію перевірити неможливо.

      Журналісти пояснили, що інформацію про COVID-19 разом з ще кількома місцевими ЗМІ передрукували з іншого видання "Релігійна правда", яке посилалося на власні джерела. Працівники ЗМІ запевняють, що зверталися за коментарем до єпархії, однак ніхто не відповів. Однак в церкві цю інформацію заперечують.

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      Журналісти зверталися за коментарем / Фото "Молодий Буковинець"

      Загалом дії священнослужителів медійники вважають неприпустимими.

      Станом на 1 травня на Буковині підтвердили 1667 випадків зареження коронавірусом.

      У Червнівцях "коронавірусний" священник УПЦ МП прийшов до редакції ЗМІ, щоб її закрили: відео

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Черновцов Карантин в Украине 2020 Новости Украины Скандал СБУ СМИ Религия УПЦ МП
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