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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      У Червнівцях "коронавірусний" священник УПЦ МП прийшов до редакції ЗМІ, щоб її закрили: відео

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      Скандал УПЦ МП та Молодого Буковинця в Чернівцях: відео
      Архімандрит Никата (Андрій Сторожук) / molbuk.ua

      Видання "Молодий Буковинець" у Чернівцях опублікувало інформацію про те, що нібито 20 священнослужителів і секретар місцевої єпархії УПЦ МП захворіли на коронавірус. Ймовірно, що священників обурила ця інформація, тож вони вирішили навідатися до редакції ЗМІ для з’ясування обставин.

      Секретар архімандрит Андрій Сторожук прийшов до редакції видання, аби поспілкуватися із авторами матеріалу, повідомляє пресслужба місцевої єпархії у фейсбуці.

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      Ви ж написали вчора, що в мене COVID-19. Я прийшов, щоб закрити на карантин газету взагалі,
      – сказав він.

      На відео видно, що священник вкрай обурений інформацією про нібито захворюваність на коронавірус, бо за його словами, це брехня.

      Архімандрит також написав листа до СБУ та попросив перевірити епідеміологічний стан в редакції ЗМІ після свого візиту. Мовляв, за потреби, "закрити установу на повний карантин".

      упц мп змі чернівці
      Заява священника до СБУ / Фото "Молодий Буковинець"

      Окрім того, пресслужба єпархії у фейсбуці написала, що чекає вибачень "від однояйцевих ЗМІ".

      Реакція ЗМІ

      Редактор газети "Молодий Буковинець" спокійно відреагував на заяви священника та сказав, що усю інформацію перевірити неможливо.

      Журналісти пояснили, що інформацію про COVID-19 разом з ще кількома місцевими ЗМІ передрукували з іншого видання "Релігійна правда", яке посилалося на власні джерела. Працівники ЗМІ запевняють, що зверталися за коментарем до єпархії, однак ніхто не відповів. Однак в церкві цю інформацію заперечують.

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      Журналісти зверталися за коментарем / Фото "Молодий Буковинець"

      Загалом дії священнослужителів медійники вважають неприпустимими.

      Станом на 1 травня на Буковині підтвердили 1667 випадків зареження коронавірусом.

      У Червнівцях "коронавірусний" священник УПЦ МП прийшов до редакції ЗМІ, щоб її закрили: відео

       

      Автор: Северин Трач
      Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Новини України Новини Чернівців Скандал СБУ ЗМІ Релігія УПЦ МП
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