Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что логику Трампа иногда сложно понимать. Кажется, что он иногда буквально идет на импульсивные решения и уничтожает американские традиции.

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К чему это может привести

Как отметил Джигун, так кажется, что Трамп во второй раз пришел к власти, чтобы разрушить международную систему права и различные международные институты. Но сделать это не так просто. Даже внутри Соединенных Штатов. Трамп уже там проигрывает суды.

Яркий пример – "Голос Америки" и "Радио Свобода". Сотрудники уже выигрывают там суды и будут возвращаться к работе. Это только начало такого пути. Каким бы сильным ни был политик – он не может разрушить систему,

– отметил Джигун.

То же касается и Европы. Сначала Трамп думал, что сможет диктовать условия ЕС и заставит их играть вторым номером в торговле и политическом взаимодействии. Европейцы же, конечно, не подчиняются Трампу. К примеру, они не собираются признавать Крым российским. Такие вещи влияют на политический потенциал и статус Трампа.

Со временем он может превратиться в изолированную политическую фигуру, которая делает болезненные заявления, не связанные с жизнью. Мы привыкли, что в высоких кабинетах на Западе идут разные хитросплетения. Но часто это поверхностные решения без понимания даже двух дальнейших шагов вперед. Трамп ярко это демонстрирует,

– заметил Джигун.

Трудно понять, почему Штаты предоставили именно такое мирное предложение Украине и России; почему Трамп хочет завершить войну именно за 100 дней; почему не борется с "осью зла", а, наоборот, хочет с ней подружиться.

Должны взглянуть на предыдущий президентский срок Трампа. К чему он привел? С Китаем не договорился. С КНДР не договорился. Экономика сильно не выросла. Часто его инициативы завершились без всякого результата. Считаю, что Трамп "піймає облизень", а не станет лидером, которым сможет объединить мир против угрозы третьей мировой войны,

– подчеркнул Джигун.

Напомним, недавно, по данным СМИ, Трамп предоставил свое "последнее предложение" по завершению войны, где есть много неприемлемых для Украины пунктов. Также вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты откажутся от посредничества в переговорах, если не удастся достичь положительного результата.