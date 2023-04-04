Отметим, что именно сегодня, 4 апреля, начнется суд против Трампа по уголовному обвинению, которое пока официально не раскрыто. Бывшему президенту грозит заключение из-за выплат экс-порноактрисе Сторми Дэниелс.
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Трамп прибыл в Нью-Йорк на предъявление обвинения
Адвокаты Трампа выступают против удовлетворения запроса СМИ на трансляцию процесса предъявления обвинений. Судья не объявил решение о разрешении медиа вести трансляцию.
Также юристы Трампа заявили, что экс-президент добровольно сдастся правоохранителям и попытается обжаловать каждый пункт обвинительного акта.
Напомним, что суд Мангеттена должен определить досудебную меру пресечения для Трампа. Затем ожидаются предварительные слушания.
После этого Трамп получит выбор: либо признает себя виновным и получает наказание, либо должен состояться суд.
Дело Трампа: все, что известно
- 30 марта суд Мангеттена выдвинул Дональду Трампу уголовные обвинения. Их содержание не известно. Некоторые СМИ сообщали, что дело касается выплат денег порнозвезде Сторми Дэниелс во время его избирательной кампании 2016 года.
- Так, в 2006 году на благотворительном гольф-турнире порноактриса встретилась с Трампом. Тогда он мог заплатить ей за секс в отеле возле курортного озера Тахо.
- А в 2016 году порнозвезды выплатили как минимум 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении, которые на самом деле были назначены на финансирование предвыборной кампании Трампа. Это все – уголовное преступление.
- Однако Трамп эти обвинения назвал "политическим преследованием".