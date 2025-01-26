Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Лас-Вегасе, намекнул на возможность возвращения Соединенных Штатов во Всемирную организацию здравоохранения.

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Трамп размышляет о возвращении США в ВОЗ после выхода

Трамп также отмечал то, что Соединенные Штаты являются крупнейшим финансовым спонсором организации, их взносы составляют около 18% от общего бюджета ВОЗ.

Возможно, мы бы подумали о том, чтобы сделать это снова, не знаю. Возможно, мы и сделали бы это. Но им (ВОЗ – ред.) сначала надо очиститься,

– заявил он.

Последний двухлетний бюджет организации на 2024-2025 годы составляет 6,8 миллиарда долларов. Соединенные Штаты должны покинуть ВОЗ 22 января следующего года, через год после подписания Трампом указа о выходе из организации в начале своего второго срока.

Уход США из ВОЗ мог серьезно повлиять на способность организации оперативно реагировать на мировые вспышки инфекционных заболеваний.

ВОЗ уже сообщила, что из-за снижения финансирования, в частности, планирует замораживать набор новых сотрудников и сокращать расходы на командировки. Этот шаг также может лишить Соединенные Штаты доступа к глобальным сетям, которые занимаются разработкой вакцин против гриппа.