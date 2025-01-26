Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Президент США Дональд Трамп, виступаючи на мітингу в Лас-Вегасі, натякнув на можливість повернення Сполучених Штатів до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Трамп розмірковує про повернення США до ВООЗ після виходу

Трамп також наголошував на тому, що Сполучені Штати є найбільшим фінансовим спонсором організації, їхні внески становлять близько 18% від загального бюджету ВООЗ.

Можливо, ми б подумали про те, щоб зробити це знову, не знаю. Можливо, ми й зробили б це. Але їм (ВООЗ – ред.) спочатку треба очиститися,

– заявив він.

Останній дворічний бюджет організації на 2024-2025 роки становить 6,8 мільярда доларів. Сполучені Штати мають залишити ВООЗ 22 січня наступного року, через рік після підписання Трампом указу про вихід із організації на початку свого другого терміну.

Залишення США з ВООЗ могло серйозно вплинути на здатність організації оперативно реагувати на світові спалахи інфекційних захворювань.

ВООЗ вже повідомила, що через зниження фінансування, зокрема, планує заморожувати набір нових співробітників і скорочувати витрати на відрядження. Цей крок також може позбавити Сполучені Штати доступу до глобальних мереж, які займаються розробкою вакцин проти грипу.