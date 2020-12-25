На Рождество глава Белого дома Дональд Трамп с женой Меланией прибыл на курорт Палм-Бич. Американского президента почти сразу заметили на поле для гольфа. Хотя в администрации Трампа уверяли, что расписание главы государства – очень напряженное, несмотря на праздники.

Трамп в Сочельник играл в гольф

Сочельник Трамп отметил в своем гольф-клубе во Флориде. Об этом сообщает Business Insider.

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В СМИ возмущены, ведь вряд ли таким образом президент помогает стране бороться с пандемией.

В Белом доме говорили, что расписание Трампа – очень напряженное

Ранее в Белом доме сообщали, что, несмотря на праздники, президент будет работать на благо американского народа и в его расписании в настоящее время – много звонков и встреч.

Pres. Trump's motorcade arrives this morning at Trump International Golf Club in West Palm Beach, Florida. https://t.co/iOCzwiO7VX pic.twitter.com/sUchmaluu4 — This Week (@ThisWeekABC) December 24, 2020

Трамп опубликовали поздравления в соцсетях

Отметим, что Дональд и Мелания Трамп опубликовали поздравления по случаю Рождества в своем твиттере. Президент и первая леди США пожелали американцам счастливых праздников и поблагодарили всех, кто приобщился к тяжелой борьбе с COVID-19.

Смотрите видео поздравления Дональда и Мелании Трампов с Рождеством: