Обіцяв працювати в поті чола, а опинився на полі для гольфу: як Трамп відсвяткував Різдво
На Різдво глава Білого дому Дональд Трамп з дружиною Меланією прибули на курорт Палм-Біч. Американського президента майже одразу помітили на полі для гольфу. Хоча раніше в адміністрації Трампа запевняли, що розклад очільника держави – дуже напружений, попри свята.
Трамп у Святвечір грав у гольф
Святвечір Трамп відзначив у своєму гольф-клубі у Флориді. Про це інформує Business Insider.
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У ЗМІ обурені, адже навряд у такий спосіб президент допомагає країні боротись з пандемією.
У Білому домі казали, що розклад Трампа – дуже напружений
Раніше у Білому домі повідомляли, що, незважаючи на свята, президент буде працювати на благо американського народу і в його розкладі у цей час – багато дзвінків та зустрічей.
Трампи опублікували привітання у соцмережах
Зазначимо, що Дональд та Меланія Трамп опублікували привітання з нагоди Різдва у своєму твіттері. Президент та перша леді США побажали американцям щасливих свят та подякували усім, хто долучився до важкої боротьби з COVID-19.
Дивіться відео привітання Дональда та Меланії Трампів з Різдвом:
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