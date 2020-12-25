На Різдво глава Білого дому Дональд Трамп з дружиною Меланією прибули на курорт Палм-Біч. Американського президента майже одразу помітили на полі для гольфу. Хоча раніше в адміністрації Трампа запевняли, що розклад очільника держави – дуже напружений, попри свята.

Трамп у Святвечір грав у гольф

Святвечір Трамп відзначив у своєму гольф-клубі у Флориді. Про це інформує Business Insider.

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У ЗМІ обурені, адже навряд у такий спосіб президент допомагає країні боротись з пандемією.

У Білому домі казали, що розклад Трампа – дуже напружений

Раніше у Білому домі повідомляли, що, незважаючи на свята, президент буде працювати на благо американського народу і в його розкладі у цей час – багато дзвінків та зустрічей.

Pres. Trump's motorcade arrives this morning at Trump International Golf Club in West Palm Beach, Florida. https://t.co/iOCzwiO7VX pic.twitter.com/sUchmaluu4 — This Week (@ThisWeekABC) December 24, 2020

Трампи опублікували привітання у соцмережах

Зазначимо, що Дональд та Меланія Трамп опублікували привітання з нагоди Різдва у своєму твіттері. Президент та перша леді США побажали американцям щасливих свят та подякували усім, хто долучився до важкої боротьби з COVID-19.

Дивіться відео привітання Дональда та Меланії Трампів з Різдвом: