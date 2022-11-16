Такое заявление сделал сам Трамп 15 ноября в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде. Его помощники отправили в Федеральную избирательную комиссию все необходимые документы.
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Трамп выдвинул себя в президенты
Чтобы снова сделать Америку великой, я сегодня вечером (15 ноября – 24 канал) выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов,
– сказал Трамп.
Политик также пообещал реформировать избирательную систему США в случае победы на выборах в 2024 году.
Официальное избрание кандидата от Республиканской партии состоится летом 2023 года.
Конкурентами Трампа от Республиканской партии могут стать губернатор Флориды Рон ДеСантис и его бывший вице-президент Майк Пенс.
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О желании баллотироваться говорили раньше
Несколько недель назад рассказывали о намерениях как Трампа, так и Байдена баллотироваться на пост президента. Тогда Трамп заявил, что стремится принять участие в гонке, а Байден озвучил намерения продлить каденцию.
Что Трамп говорит об Украине
- США является надежным союзником Украины с начала полномасштабного вторжения. Впрочем, Дональд Трамп призвал "подружиться" с Кремлем из-за ядерного оружия.
- Трамп считает, что Путин не решился бы напасть на Украину, будь он и дальше лидером Соединенных Штатов.
- Кроме этого, Трамп цинично сказал, что войну можно было предотвратить, если бы Украина согласилась на ультиматумы Кремля.
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