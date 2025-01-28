По словам министра обороны США Пита Гегсета, подписание новых указов Трампом "происходит быстро". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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Что известно о новых указах Трампа

В издании отмечают, что с момента вступления в должность президент США Дональд Трамп подписал большое количество указов.

На подходе еще несколько исполнительных указов, которые мы полностью поддерживаем. Об устранении DEI (политики многообразия, равноправия и инклюзивности – 24 Канал) в Пентагоне, о восстановлении военнослужащих, которые были вытеснены из-за мандатов COVID, о "Железном куполе",

– говорит Гегсет.

Стоит отметить, что "Железный купол" является израильской системой противоракетной обороны. Она предназначена для уничтожения неуправляемых тактических ракет или ракет реактивных систем залпового огня. Кроме этого, такие системы могут сбивать самолеты на высоте до 10 километров.

Заметим, что Трамп также планирует восстановить военнослужащих, которые были уволены из армии из-за отказа вакцинироваться от COVID-19. Кроме этого, президент Соединенных Штатов стремится запретить службу в армии для трансгендеров.