Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американские СМИ.

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Действительно ли Трамп сменил прическу

Прическа Трампа, похожая на львиную гриву, стала его фирменным знаком. В то же время стиль республиканца также стал и причиной как насмешек, так и для подражания.

Впрочем, сейчас новоизбранный президент появился на публике с "новой" прической. Сторонник Трампа Майкл Солакевич в сети Х опубликовал видео, на котором республиканец общается с посетителями в своем гольф-клубе Trump International в Вест-Палм-Бич, штат Флорида.

В одежде для игры в гольф, в том числе – в фирменной рубашке поло Trump, и с красной шляпой Make America Great Again, будущий президент зашел в комнату под аплодисменты. Он остановился спросить, все ли хорошо проводят время, на что получил много аплодисментов.

На этом видео прическа Трампа имеет иной вид, что вызвало активные обсуждения в сети. Так, волосы на затылке кажутся значительно короче, а львиная грива зачесана назад, а не на бок.

Трамп с "новой" прической: смотрите видео

Внешний вид Трампа спровоцировал активные обсуждения в сети. Так, пользователи пишут, что такая "прическа" гораздо лучше, а другие удивляются тому, что сделали с волосами будущего президента.

В то же время Hindustan Times объясняет, что Трамп мог и не менять прическу. Такой эффект мог образоваться после ношения шляпы. Возможно, Трамп решил убрать волосы, чтобы они не мешали ему играть в гольф.

Более того, в 2019 году Трамп уже появлялся с такой прической на публике. Тогда также все утверждали, что президент якобы подстриг волосы, но на самом деле такой эффект возник после ношения кепки.

Трамп в 2019 году с той же "новой" прической: смотрите сообщение

К слову, в 2019 году "новая" прическа Трампа стала поводом для шуток. Его то сравнивали с Майклом Дугласом и образом из "Волк с Уолл-Стрит", то с образом Стива Керелла в первом сезоне сериала "Офис".