Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что США важно вести правильную политику в отношении Китая. Лидеру республиканцев в этом может помочь его прошлое, связанное с бизнесом.

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Общественный деятель предположил, что Трамп действительно может попытаться это сделать. Ранее он надавил на Китай, страна была вынуждена поднять тарифы на китайские товары, которые доставляли в США и платить Соединенным Штатам 350 миллиардов долларов в год.

Сейчас экономика Китая развивается не очень хорошо, страна за этот год добилась гораздо меньшей цифры роста ВВП, чем планировала. То есть темпы китайского производства снижаются.

Одним из факторов является безработица, 20% населения страны в возрасте от 20 до 35 лет не имеют работы. Сегодня более 5 тысяч американских компаний работают в Китае, среди которых мега корпорации.

Трамп может просто начать выводить эти корпорации из Китая и перевести их в другие страны,

– пояснил Пинкус.

Он добавил, что без Китая глобальные проблемы мира решать нельзя. Джо Байден никогда не встречался с Си Цзиньпином, зато Трамп может вести с ним более активную политику. Лидер республиканцев, как бывший бизнесмен, умеет вести торги, что может помочь ему в отношениях с Китаем.

К слову, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок заметил, что Трамп осознает, что в определенный момент может не хватить ресурсов на Восточноазиатский регион. По его словам, трудно предсказать его будущую политику в роли президента.