Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что Трампа достаточно сложно понять. При его каденции действительно удалось приостановить строительство "Северного потока-2". Но зависимость Европы от российского газа в то время только росла.

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Какие могут быть угрозы от Трампа

Как отметил Клочок, Трамп часто бросается различными одиозными заявлениями. Но можно в принципе спрогнозировать, в каком направлении тот будет двигаться, если победит на выборах в США.

И Дональд Трамп, и кандидат от демократов Камала Харрис будут делать свои шаги сквозь призму интересов Соединенных Штатов. Они не всегда, к сожалению, совпадают именно с нашими интересами.

Мы осуждаем Обаму за то, что тот не отреагировал на аннексию Крыма. Но и Трамп не сделал ничего, чтобы мы его вернули. Он мог бы дать оружие. Но этого не было сделано. Мы несколько преувеличиваем фигуру одних или преуменьшаем значение других, когда речь идет о приверженности к кому-то из кандидатов,

– сказал Клочок.

В контексте войны в Украине Трамп заинтересован, чтобы она закончилась. Но, к сожалению, тут могут быть проблемы относительно того, какой путь он выберет.

Россия является врагом для Трампа. Но он видит решение войны по-другому. Хочет все примирить и остановить. Каким образом; как все произойдет и какой ценой – ему безразлично. Так он отстаивает интересы США. Он понимает, что в определенный момент может не хватить ресурсов на Восточноазиатский регион. Но что Трамп говорит перед выборами и как все будет дальше – может быть по-разному,

– сказал Клочок.