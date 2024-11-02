Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Трампа досить складно зрозуміти. За його каденції дійсно вдалося призупинити будівництво "Північного потоку-2". Але залежність Європи від російського газу в той час лише зростала.

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Які можуть бути загрози від Трампа

Як наголосив Клочок, Трамп часто кидається різними одіозними заявами. Але можна в принципі спрогнозувати, в якому напрямку той буде рухатися, якщо переможе на виборах у США.

І Дональд Трамп, і кандидатка від демократів Камала Гарріс робитимуть свої кроки крізь призму інтересів Сполучених Штатів. Вони не завжди, на жаль, збігаються саме з нашими інтересами.

Ми засуджуємо Обаму за те, що той не відреагував на анексію Криму. Але й Трамп не зробив нічого, щоб ми його повернули. Він міг би дати зброю. Але цього не було зроблено. Ми дещо перебільшуємо постать одних або применшуємо значення інших, коли йдеться про прихильність до когось із кандидатів,

– сказав Клочок.

В контексті війни в Україні Трамп зацікавлений, аби вона закінчилася. Але, на жаль, тут можуть бути проблеми щодо того, який шлях він обере.

Росія є ворогом для Трампа. Але він бачить вирішення війни по-іншому. Хоче усе примирити та зупинити. У який спосіб; як все відбудеться та якою ціною – йому байдуже. Так він відстоює інтереси США. Він розуміє, що в певний момент може не вистачити ресурсів на Східноазійський регіон. Але що Трамп говорить перед виборами та як все буде далі – може бути по-різному,

– сказав Клочок.