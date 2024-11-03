Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що США важливо вести правильну політику щодо Китаю. Лідеру республіканців в цьому може допомогти його минуле, пов'язане з бізнесом.

Дивіться також Республіканці побоюються поразки: Трамп може програти на виборах у США "через жінок", – CNN

Як Трамп може роз'єднати союз Росії з Китаєм

Громадський діяч припустив, що Трамп справді може спробувати це зробити. Раніше він натиснув на Китай, країна була змушена підняти тарифи на китайські товари, які доставляли в США та платити Сполученим Штатам 350 мільярдів доларів в рік.

Зараз економіка Китаю розвивається не дуже добре, країна за цей рік добилась набагато меншої цифри росту ВВП, ніж планувала. Тобто темпи китайського виробництва знижуються.

Одним з факторів є безробіття, 20% населення країни віком від 20 до 35 років не мають роботи. Сьогодні понад 5 тисяч американських компаній працюють в Китаї, серед яких мега корпорації.

Трамп може просто почати виводити ці корпорації з Китаю та перевести їх в інші країни,

– пояснив Пінкус.

Він додав, що без Китаю глобальні проблеми світу вирішувати не можна. Джо Байден ніколи не зустрічався з Сі Цзіньпіном, натомість Трамп може вести з ним активнішу політику. Лідер республіканців, як колишній бізнесмен, вміє вести торги, що може допомогти йому в стосунках з Китаєм.

До слова, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зауважив, що Трамп усвідомлює, що в певний момент може не вистачити ресурсів на Східноазійський регіон. За його словами, важко передбачити його майбутню політику в ролі президента.