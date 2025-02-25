Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его видео опубликованное в социальной сети X. Премьер-министр Польши Дональд Туск получил травму ноги во время отдыха на горнолыжном курорте в Польше, когда учил своих внуков кататься на лыжах.

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Туск получил травму на лыжах, но не уходит на больничный

По его словам, все началось с того, что внуки попросили его продемонстрировать, как он сам катается на лыжах.

Это должны были быть идеальные выходные, на которые я рассчитывал полгода. Я собирался провести два дня с внуками, обучая их катанию на лыжах,

– рассказал Туск.

Туск объяснил, что травму получил из-за своей собственной неосторожности.

Дональд Туск на костылях / смотреть видео

https://twitter.com/donaldtusk/status/1894343725289033793

Он рассказал, что его лыжи не выдержали, что стало результатом неправильного использования. Несмотря на это премьер заверил, что не намерен оставлять свои обязанности и пропустить работу из-за травмы.

Туск добавил, что эта ситуация не изменит его подход к работе. Он также поделился важным советом для всех, кто планирует зимние отдыхи.

У меня есть один совет: будьте осторожны на склонах. Сезон катания все еще в разгаре. Разогревайтесь, проверяйте лыжи – мои не выехали, и это результат моей собственной неосторожности. Не обязательно следовать всем советам премьер-министра, но этот совет примите к сердцу,

– подытожил Туск.

К слову, ранее 24 Канал рассказывал о 5 самых бюджетных горнолыжных курортов Европы.