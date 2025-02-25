Про це розповідає 24 Канал з посиланням на його відео опубліковане в соціальній мережі X. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск отримав травму ноги під час відпочинку на гірськолижному курорті в Польщі, коли навчав своїх онуків кататися на лижах.

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Туск отримав травму на лижах, але не йде на лікарняний

За його словами, все почалося з того, що онуки попросили його продемонструвати, як він сам катається на лижах.

Це мали бути ідеальні вихідні, на які я розраховував пів року. Я збирався провести два дні з онуками, навчаючи їх катання на лижах,

– розповів Туск.

Туск пояснив, що травму отримав через свою власну необережність.

Дональд Туск на милицях / дивитися відео

https://twitter.com/donaldtusk/status/1894343725289033793

Він розповів, що його лижі не витримали, що стало результатом неправильного використання. Попри це прем'єр запевнив, що не має наміру залишати свої обов'язки і пропустити роботу через травму.

Туск додав, що ця ситуація не змінить його підхід до роботи. Він також поділився важливою порадою для всіх, хто планує зимові відпочинки.

У мене є одна порада: будьте обережні на схилах. Сезон катання все ще в розпалі. Розігрівайтеся, перевіряйте лижі – мої не виїхали, і це результат моєї власної необережності. Не обов'язково дотримуватися всіх порад прем'єр-міністра, але цю пораду візьміть до серця,

– підсумував Туск.

До слова, раніше 24 Канал розповідав про 5 найбюджетніших гірськолижних курортів Європи.