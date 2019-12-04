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      Дональд Трамп против Майкла Блумберга в цифрах

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      Дональд Трамп и Майкл Блумберг / 24 канал

      Экс-мэр Нью-Йорка и один из самых богатых мужчин Америки Майкл Блумберг объявил, что будет баллотироваться в президенты США, чтобы свергнуть Трампа. Что нужно знать об обоих – смотрите в инфографике 24 канала.

      Бывший мэр Нью-Йорка, бизнесмен и владелец информационного агентства Bloomberg L.P. будет баллотироваться на пост президента США от "Демократической партии", а действующий президент Трамп – от республиканской.

      Подробнее: Майкл Блумберг планирует идти в президенты США: что о нем известно

      То, что в первую очередь знают рядовые американцы об этих двоих политиках, – их немаленькое богатство. И хотя действующий президент США является миллиардером, Майкл Блумберг богаче Трампа в более чем 15 раз. Трамп в свою очередь моложе будущего оппонента на четыре года.


      Дональд Трамп vs Майкл Блумберг / инфографика 24 каналу

      Блумберг уже начал достаточно агрессивную политическую кампанию с громких и острых высказываний:

      Трамп олицетворяет угрозу существованию страны и ее ценностей. Если он проведет еще один срок на посту, мы можем никогда не оправиться от ущерба.

      Как закончится их борьба и станет ли кто-то из них новым президентом США – станет ясно в ноябре 2020-го.

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      Теги: Новости Украины Новости США Дональд Трамп Публикации Майкл Блумберг Инфографика
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