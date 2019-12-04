Дональд Трамп проти Майкла Блумберга у цифрах

Ексмер Нью-Йорка та один із найбагатших чоловіків Америки Майкл Блумберг оголосив, що балотуватиметься у президенти США, щоб скинути Трампа. Що треба знати про обох – дивіться в інфографіці 24 каналу.

Колишній мер Нью-Йорка, бізнесмен і власник інформаційного агентства Bloomberg L.P. балотуватиметься на пост президента США від "Демократичної партії", а чинний президент Трамп – від республіканської.

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Те, що перш за все знають пересічні американці про цих двох політиків – їхнє непересічне багатство. І хоч чинний президент США є мільярдером, Майкл Блумберг заможніший за Трампа у більш як 15 разів. Трамп у свою чергу є молодшим за майбутнього опонента на чотири роки.



Дональд Трамп vs Майкл Блумберг / інфографіка 24 каналу

Блумберг уже почав досить агресивну політичну кампанію із гучних і гострих висловів:

Трамп уособлює загрозу існуванню країни і її цінностей. Якщо він проведе ще один термін на посаді, ми можемо ніколи не оговтатися від шкоди.

Як закінчиться їхня боротьба і чи стане хтось із них новим президентом США – стане ясно у листопаді 2020-го.