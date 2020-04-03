Дональд Трамп во второй раз сдал тест на коронавирус: результат

Президент США Дональд Трамп во второй раз от начала пандемии сделал тест на коронавирусную инфекцию. Результат – лидер США здоров и без симптомов.

Лікар Трампа Шон Конлі у твіттері повідомив, що президент спробував нове швидше тестування. Забір зразків займає всього одну хвилину, а результат вже за 15 хвилин.

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Лікар наголосив, що Дональд Трамп "здоровий і без симптомів".

.⁦@realDonaldTrump⁩ has tested negative in a follow-up coronavirus test pic.twitter.com/RtQ3wW6Cs9 — Jeff Mason (@jeffmason1) April 2, 2020

Згодом президент США розповів, що випробував тест "із цікавості", аби побачити, наскільки швидко він працює.

Другий набагато приємніший,

– додав Трамп.

Вперше політик здав тест на коронавірус на початку березня. Результат був також негативним. Він пояснив, що здав тест через журналістів, які висловлювали стурбованість через його здоров'я. Ті постійно запитували, чому він досі не здав тест на коронавірус.

Що відомо про коронавірус у США

США лідирують за кількістю випадків коронавірусу в світі: захворіли 245 тисяч людей, померли – 6 095.

Найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк.

З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.

13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.

У США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.

Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.

Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.



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