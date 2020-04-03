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      Дональд Трамп во второй раз сдал тест на коронавирус: результат

      - Читати новину українською
      Трамп здав тест на коронавірус / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп во второй раз от начала пандемии сделал тест на коронавирусную инфекцию. Результат – лидер США здоров и без симптомов.

      Лікар Трампа Шон Конлі у твіттері повідомив, що президент спробував нове швидше тестування. Забір зразків займає всього одну хвилину, а результат вже за 15 хвилин.

      Зверніть увагу Коронавірус у США: за добу захворіли 30 тисяч людей

      Лікар наголосив, що Дональд Трамп "здоровий і без симптомів".

      Згодом президент США розповів, що випробував тест "із цікавості", аби побачити, наскільки швидко він працює.

      Другий набагато приємніший,
      – додав Трамп.

      Вперше політик здав тест на коронавірус на початку березня. Результат був також негативним. Він пояснив, що здав тест через журналістів, які висловлювали стурбованість через його здоров'я. Ті постійно запитували, чому він досі не здав тест на коронавірус.

      Що відомо про коронавірус у США

      • США лідирують за кількістю випадків коронавірусу в світі: захворіли 245 тисяч людей, померли – 6 095.
      • Найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
      • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
      • У США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
      • Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

      коронавірус симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Новости политики Новости США Дональд Трамп
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