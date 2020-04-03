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      Дональд Трамп вдруге здав тест на коронавірус: результат

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      Трамп здав тест на коронавірус / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп вдруге від початку пандемії зробив тест на коронавірусну інфекцію. Результат – лідер США здоровий та без симптомів.

      Лікар Трампа Шон Конлі у твіттері повідомив, що президент спробував нове швидше тестування. Забір зразків займає всього одну хвилину, а результат вже за 15 хвилин.

      Зверніть увагу Коронавірус у США: за добу захворіли 30 тисяч людей

      Лікар наголосив, що Дональд Трамп "здоровий і без симптомів".

      Згодом президент США розповів, що випробував тест "із цікавості", аби побачити, наскільки швидко він працює.

      Другий набагато приємніший,
      – додав Трамп.

      Вперше політик здав тест на коронавірус на початку березня. Результат був також негативним. Він пояснив, що здав тест через журналістів, які висловлювали стурбованість через його здоров'я. Ті постійно запитували, чому він досі не здав тест на коронавірус.

      Що відомо про коронавірус у США

      • США лідирують за кількістю випадків коронавірусу в світі: захворіли 245 тисяч людей, померли – 6 095.
      • Найгірша ситуація у штаті Нью-Йорк.
      • З 13 березня Сполучені Штати тимчасово зупинили на місяць транспортне сполучення з Європою, Великою Британією, Ірландією та Канадою.
      • 13 березня Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан.
      • У США схвалили перші ліки проти коронавірусу – хворих лікуватимуть за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.
      • Уряд США роздасть кожній родині по 3 тисячі доларів через коронавірус.
      • Окрім того, у Сполучених Штатах розпочинаються клінічні випробування вакцини проти коронавірусу.

      коронавірус симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Новини політики Новини США Дональд Трамп
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