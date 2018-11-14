Дональд Трамп выругался на Терезу Мэй из-за Ирана

Глава Белого дома Дональд Трамп поссорился с премьером Великобритании Терезой Мэй во время телефонного разговора.

Об этом сообщает Washington Post.

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Дональд Трамп был на борту самолета в Париж, когда ему позвонила Тереза Мэй. Она хотела поздравить его с результатами промежуточных выборов в США.

Однако глава Белого дома начал остро критиковать премьера Британии за то, что, по его мнению, Лондон прикладывает недостаточно усилий для сдерживания Ирана.

Трамп пожаловался на торговые соглашения с Европой и попросил Мэй отчитаться о состоянии дел с Brexit.

Это уже не первый раз, когда премьер Британии столкнулась с тяжелым характером главы США, однако, по сообщениям европейских дипломатов, ее помощники были поражены манерой Трампа.