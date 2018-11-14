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      Дональд Трамп вилаявся на Терезу Мей через Іран

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      Тереза Мей та Дональд Трамп
      Тереза Мей та Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      Очільник Білого Дональд Трамп посварився з прем’єркою Великобританії Терезою Мей під час телефонної розмови.

      Про це повідомляє Washington Post.

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      Дональд Трамп був на борту літака до Парижа, коли йому зателефонувала Тереза Мей. Вона хотіла привітати його з результатми промміжних виборів у США.

      Проте очільник Білого дому почав гостро критувати прем’єрку Британії через те, що, на його думку, Лондон прикладає недостатньо зусиль для стримування Ірану.

      Трамп поскаржився на торгові угоди з Європою та попросив Мей відзвітувати про стан справ з Brexit.

      Це вже не перший раз, коли прем’єрка Британії зіткнулася з важким характером очільника США, однак, за повідомленнями європейських дипломатів, її помічники були вражені манерою Трампа.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Тереза Мей Новини США Великобританія Іран Brexit
      Джерело: 24 Канал
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