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      ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА САММИТ G7

      Дональд Туск подвел итоги саммита G7

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      Дональд Туск
      Дональд Туск / Getty image

      Глава Европейского совета Дональд Туск после завершения саммита Большой семерки перечислил важнейшие мировые вопросы, по которым удалось достичь "определенного прогресса".

      Стоит отметить, что Евросоюз не входит в состав G7, но де-факто является участником совещаний, которые проводятся в формате "Большой семерки".

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      "В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из крупнейших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", — написал Туск в Twitter.

      В минувшую субботу глава Евросовета во время брифинга заявил, что этот форум нужен, "чтобы вести искренние и открытые дискуссии". Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после дискуссий в Биаррице.

      Что такое саммит G7 и почему там нет России?
      Это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. Туда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. Сформировалась "Большая семерка" в 1976 году.

      В этом году обсуждают агрессивную политику России, ситуацию в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалацию отношений между Индией и Пакистаном из-за отмены Нью-Дели специального статуса Кашмира. Кроме того, лидеры стран "Большой семерки" проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в Амазонии.

      Россию допустили до встреч "Большой семерки" на условиях слушателя после развала СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). В 2014 через из-за агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.

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      Теги: Новости политики Дональд Туск Саммит G7
      Источник: 24 канал
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