Дональд Туск подвел итоги саммита G7
Глава Европейского совета Дональд Туск после завершения саммита Большой семерки перечислил важнейшие мировые вопросы, по которым удалось достичь "определенного прогресса".
Стоит отметить, что Евросоюз не входит в состав G7, но де-факто является участником совещаний, которые проводятся в формате "Большой семерки".
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"В сложных обстоятельствах G7 обсудила и достигла прогресса по некоторым из крупнейших проблем в мире, включая дождевые леса Амазонки, торговлю, Иран, Гонконг и неравенство", — написал Туск в Twitter.
В минувшую субботу глава Евросовета во время брифинга заявил, что этот форум нужен, "чтобы вести искренние и открытые дискуссии". Он выразил надежду, что участники встречи станут мудрее после дискуссий в Биаррице.
Что такое саммит G7 и почему там нет России?
Это международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира. Туда входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада. Сформировалась "Большая семерка" в 1976 году.
В этом году обсуждают агрессивную политику России, ситуацию в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт и эскалацию отношений между Индией и Пакистаном из-за отмены Нью-Дели специального статуса Кашмира. Кроме того, лидеры стран "Большой семерки" проведут экстренные переговоры из-за масштабных лесных пожаров в Амазонии.
Россию допустили до встреч "Большой семерки" на условиях слушателя после развала СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). В 2014 через из-за агрессии России в отношении Украины, незаконной аннексии Крыма и войны на Донбассе, государства "Большой восьмерки" в Сочи отменили саммит, запланированный на июнь 2014 года.