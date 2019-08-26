Дональд Туск підбив підсумки саміту G7

Глава Європейської ради Дональд Туск після завершення саміту Великої сміки перерахував найважливіші світові питання, щодо яких вдалося досягти "певного прогресу".

Варто зазначити, що Євросоюз не входить до складу G7, але де факто є учасником нарад, які проводяться в форматі "Великої сімки".

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"У складних обставинах G7 обговорила і досягла прогресу за деякими з найбільших проблем в світі, включаючи дощові ліси Амазонки, торгівлю, Іран, Гонконг і нерівність", — написав Туск у Twitter.

Under difficult circumstances, G7 discussed and achieved progress on some of the biggest challenges of the world incl. the Amazon rainforest, trade, Iran, Hong Kong and inequalities. #G7Biarritz pic.twitter.com/efun7HCUTe — Donald Tusk (@eucopresident) 26 серпня 2019 р.

Минулої суботи голова Євроради під час брифінгу заявив, що цей форум потрібен, "щоб вести щирі і відкриті дискусії". Він висловив надію, що учасники зустрічі стануть мудрішими після дискусій в Біаррице.

Що таке саміт G7 та чому там нема Росії?Це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. Туди входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Канада. Сформувалася "Велика сімка" у 1976 році.



Цього року обговорюють агресивну політику Росії, ситуацію в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт та ескалацію відносин між Індією і Пакистаном через скасування Нью-Делі спеціального статусу Кашміру. Крім того, лідери країн "Великої сімки" проведуть екстрені переговори через масштабні лісові пожежі в Амазонії.



Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). У 2014 через військову агресію Росії щодо України, незаконну анексію Криму та війну на Донбасі, держави "Великої вісімки" в Сочі, скасували саміт, запланований на червень 2014 року.