Дональда Туска избрали главой крупнейшей политической силы Европы
Дональда Туска официально избрали главой Европейской народной партии. Он является первым восточноевропейцем, который займет эту должность.
Туска избрали председателем партии на конгрессе в хорватском Загребе. За него проголосовали 93% делегатов, сообщили в твиттере ЕНП.
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Он был единственным кандидатом на эту должность. А также первым восточноевропейцем, который возглавит наибольшую политическую силу Европы.
Спасибо за поддержку и доверие. Для меня честь официально принять ваше решение,
– сказал Туск.
Дональд Туск завершает каденцию на посту президента Европейского совета 1 декабря. Его заменит бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.
Немало членов партии верят, что только такой кандидат как Туск сможет помочь ЕНП выиграть у своих конкурентов и уменьшить напряжение между западными и восточными членами партии относительно верховенства права, изменения климата и миграции.
Что известно о Европейской народной партии? Объединяет консервативные и центристские политические силы, в частности Христианско-демократический союз, который до недавнего времени возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель.
За последние 20 лет ЕНП имела наибольшее представительство в Европейском парламенте.
На последних выборах в мае 2019 года она заняла первое место и получила 179 мест из 751.
Что известно о Дональде Туске
- Польский политик, в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность".
- С 2007 по 2014 год был премьер-министром Польши.
- С декабря 2014 года занимал должность главы Европейского Совета, в марте 2017 года был переизбран на эту же должность.