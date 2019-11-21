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      Дональда Туска избрали главой крупнейшей политической силы Европы

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      Дональд Туск стал председателем Европейской народной партии / uainfo.org

      Дональда Туска официально избрали главой Европейской народной партии. Он является первым восточноевропейцем, который займет эту должность.

      Туска избрали председателем партии на конгрессе в хорватском Загребе. За него проголосовали 93% делегатов, сообщили в твиттере ЕНП.

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      Он был единственным кандидатом на эту должность. А также первым восточноевропейцем, который возглавит наибольшую политическую силу Европы.

      Спасибо за поддержку и доверие. Для меня честь официально принять ваше решение,
      – сказал Туск.

      Дональд Туск завершает каденцию на посту президента Европейского совета 1 декабря. Его заменит бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

      Немало членов партии верят, что только такой кандидат как Туск сможет помочь ЕНП выиграть у своих конкурентов и уменьшить напряжение между западными и восточными членами партии относительно верховенства права, изменения климата и миграции.

      Что известно о Европейской народной партии? Объединяет консервативные и центристские политические силы, в частности Христианско-демократический союз, который до недавнего времени возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель.

      За последние 20 лет ЕНП имела наибольшее представительство в Европейском парламенте.

      На последних выборах в мае 2019 года она заняла первое место и получила 179 мест из 751.

      Что известно о Дональде Туске

      • Польский политик, в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность".
      • С 2007 по 2014 год был премьер-министром Польши.
      • С декабря 2014 года занимал должность главы Европейского Совета, в марте 2017 года был переизбран на эту же должность.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Европарламент Европа Евросоюз Дональд Туск
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