Дональда Туска избрали главой крупнейшей политической силы Европы

Дональда Туска официально избрали главой Европейской народной партии. Он является первым восточноевропейцем, который займет эту должность.

Туска избрали председателем партии на конгрессе в хорватском Загребе. За него проголосовали 93% делегатов, сообщили в твиттере ЕНП.

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Он был единственным кандидатом на эту должность. А также первым восточноевропейцем, который возглавит наибольшую политическую силу Европы.

Спасибо за поддержку и доверие. Для меня честь официально принять ваше решение,

– сказал Туск.

Дональд Туск завершает каденцию на посту президента Европейского совета 1 декабря. Его заменит бельгийский премьер-министр Шарль Мишель.

Немало членов партии верят, что только такой кандидат как Туск сможет помочь ЕНП выиграть у своих конкурентов и уменьшить напряжение между западными и восточными членами партии относительно верховенства права, изменения климата и миграции.

Что известно о Европейской народной партии? Объединяет консервативные и центристские политические силы, в частности Христианско-демократический союз, который до недавнего времени возглавляла канцлер Германии Ангела Меркель.



За последние 20 лет ЕНП имела наибольшее представительство в Европейском парламенте.



На последних выборах в мае 2019 года она заняла первое место и получила 179 мест из 751.

Что известно о Дональде Туске