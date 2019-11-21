Дональда Туска обрали головою найбільшої політичної сили Європи
Дональда Туска офіційно обрали головою Європейської народної партії. Він є першим східноєвропейцем, який обійме цю посаду.
Туска обрали головою партії на конгресі у хорватському Загребі. За нього проголосували 93% делегатів, повідомили у твіттері ЄНП.
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Він був єдиним кандидатом на цю посаду. А також першим східноєвропейцем, який очолить найбільшу політичну силу Європи.
Дякую за підтримку та довіру. Для мене честь офіційно прийняти ваше рішення,
– сказав Туск.
Дональд Туск завершує каденцію на посту президента Європейської ради 1 грудня. Його замінить бельгійський прем’єр-міністр Шарль Мішель.
Чимало членів партії вірять, що лише такий кандидат як Туск зможе допомогти ЄНП виграти у своїх конкурентів і зменшити напругу між західними та східними членами партії щодо верховенства права, зміни клімату та міграції.
Що відомо про Європейську народну партію? Об’єднує консервативні та центристські політичні сили, зокрема Християнсько-демократичний союз, який донедавна очолювала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
За останні 20 років ЄНП мала найбільше представництво в Європейському парламенті.
На останніх виборах у травні 2019 року вона посіла перше місце й здобула 179 місць із 751.
Що відомо про Дональда Туска
- Польський політик, у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність".
- З 2007 до 2014 року був прем'єр-міністром Польщі.
- З грудня 2014 року обіймав посаду голови Європейської Ради, у березні 2017 року був переобраний на цю ж посаду.