Дональда Туска обрали головою найбільшої політичної сили Європи

Дональда Туска офіційно обрали головою Європейської народної партії. Він є першим східноєвропейцем, який обійме цю посаду.

Туска обрали головою партії на конгресі у хорватському Загребі. За нього проголосували 93% делегатів, повідомили у твіттері ЄНП.

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Він був єдиним кандидатом на цю посаду. А також першим східноєвропейцем, який очолить найбільшу політичну силу Європи.

Дякую за підтримку та довіру. Для мене честь офіційно прийняти ваше рішення,

– сказав Туск.

Дональд Туск завершує каденцію на посту президента Європейської ради 1 грудня. Його замінить бельгійський прем’єр-міністр Шарль Мішель.

Чимало членів партії вірять, що лише такий кандидат як Туск зможе допомогти ЄНП виграти у своїх конкурентів і зменшити напругу між західними та східними членами партії щодо верховенства права, зміни клімату та міграції.

Що відомо про Європейську народну партію? Об’єднує консервативні та центристські політичні сили, зокрема Християнсько-демократичний союз, який донедавна очолювала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.



За останні 20 років ЄНП мала найбільше представництво в Європейському парламенті.



На останніх виборах у травні 2019 року вона посіла перше місце й здобула 179 місць із 751.

Що відомо про Дональда Туска