Росія – не стратегічний партнер, але стратегічна проблема, – Туск

Президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що боротьба України і ЄС з агресивною політикою Кремля є "першим тестом" єдності та солідарності Європейського Союзу.

Відповідну заяву він зробив під час виступу в Європейському Коледжі бельгійського міста Брюгге, повідомляє "Укрінформ".

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Моя боротьба за єдність Євросоюзу почалася практично з першого дня на посаді. Це було питання про агресивну політику Кремля. Я був і залишаюся переконаним, що ставка в цій грі – не тільки майбутнє незалежної України, а й безпека Центральної Європи, включаючи і безпеку моєї країни. Але суверенітет Європи як політичної структури,

– зазначив Туск.

Він додав, що систематично і публічно нагадував, що "Росія не є нашим стратегічним партнером, але нашою стратегічною проблемою".

Туск зауважив, що врешті Європейському Союзу вдалося зберегти єдність, в тому числі – у вимірі санкцій.

Що відомо про санкції проти Росії?Міжнародні санкції щодо Росії почали застосовувати у 2014 році. Вони стали складовою міжнародної реакції на збройну агресію Росії проти України. Санкції ввела 41 країна. Метою санкцій є припинення фінансування, озброєння та постачання Росією терористів на схід України.



Санкції вводились поетапно: перший етап – обмеження співробітництва, другий – обмеження на постачання окремих видів технологій, третій – санкції, спрямовані проти окремих секторів економіки Росії.



31 липня 2014 року Європейський Союз ухвалив рішення про введення третього рівня санкцій, які стосуються енергетичного та фінансового секторів, продукції військового та подвійного призначення. Європейський Союз поновлює санкції кожні пів року, наразі вони залишаються чинними до 31 січня 2020 року.



4 березня 2019 року антиросійські санкції ще на рік продовжили й США.