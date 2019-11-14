Россия – не стратегический партнер, но стратегическая проблема, – Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что борьба Украины и ЕС с агрессивной политикой Кремля является "первым тестом" единства и солидарности Европейского Союза.

Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Европейском Колледже бельгийского города Брюгге, сообщает "Укринформ".

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Моя борьба за единство Евросоюза началась практически с первого дня в должности. Это был вопрос об агрессивной политике Кремля. Я был и остаюсь убежденным, что ставка в этой игре – не только будущее независимой Украины, но и безопасность Центральной Европы, включая и безопасность моей страны. Но суверенитет Европы как политической структуры,

– отметил Туск.

Он добавил, что систематически и публично напоминал, что "Россия не является нашим стратегическим партнером, но нашей стратегической проблемой".

Туск отметил, что в конце Европейскому Союзу удалось сохранить единство, в том числе – в измерении санкций.

Что известно о санкциях против России?Международные санкции в отношении России начали применять в 2014 году. Они стали составной международной реакции на вооруженную агрессию России против Украины. Санкции ввела 41 страна. Целью санкций является прекращение финансирования, вооружения и снабжения Россией террористов на восток Украины.



Санкции вводились поэтапно: первый этап – ограничение сотрудничества, второй – ограничения на поставки отдельных видов технологий, третий – санкции, направленные против отдельных секторов экономики России.



31 июля 2014 года Европейский Союз принял решение о введении третьего уровня санкций, касающихся энергетического и финансового секторов, продукции военного и двойного назначения. Европейский Союз возобновляет санкции каждые полгода, пока они остаются в силе до 31 января 2020 года.



4 марта 2019 года антироссийские санкции еще на год продлили и США.