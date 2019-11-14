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      Россия – не стратегический партнер, но стратегическая проблема, – Туск

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      Дональд Туск
      Дональд Туск / Getty Images

      Президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что борьба Украины и ЕС с агрессивной политикой Кремля является "первым тестом" единства и солидарности Европейского Союза.

      Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Европейском Колледже бельгийского города Брюгге, сообщает "Укринформ".

      Интересно: "Мы воспринимаем россиян как друзей": в Норвегии заговорили о снятии санкций с России

      Моя борьба за единство Евросоюза началась практически с первого дня в должности. Это был вопрос об агрессивной политике Кремля. Я был и остаюсь убежденным, что ставка в этой игре – не только будущее независимой Украины, но и безопасность Центральной Европы, включая и безопасность моей страны. Но суверенитет Европы как политической структуры,
      – отметил Туск.

      Он добавил, что систематически и публично напоминал, что "Россия не является нашим стратегическим партнером, но нашей стратегической проблемой".

      Туск отметил, что в конце Европейскому Союзу удалось сохранить единство, в том числе – в измерении санкций.

      Что известно о санкциях против России?Международные санкции в отношении России начали применять в 2014 году. Они стали составной международной реакции на вооруженную агрессию России против Украины. Санкции ввела 41 страна. Целью санкций является прекращение финансирования, вооружения и снабжения Россией террористов на восток Украины.

      Санкции вводились поэтапно: первый этап – ограничение сотрудничества, второй – ограничения на поставки отдельных видов технологий, третий – санкции, направленные против отдельных секторов экономики России.

      31 июля 2014 года Европейский Союз принял решение о введении третьего уровня санкций, касающихся энергетического и финансового секторов, продукции военного и двойного назначения. Европейский Союз возобновляет санкции каждые полгода, пока они остаются в силе до 31 января 2020 года.

      4 марта 2019 года антироссийские санкции еще на год продлили и США.

      blog_ava
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      13 ноября
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      Теги: Европа Новости России Дональд Туск Новости политики
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