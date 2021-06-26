Оккупанты на Донбассе смертельно ранили нашего бойца
Источник:ООС
Оккупанты с самого утра 26 июня продолжают бить по позициям наших защитников. В результате обстрела 1 украинский боец получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.
Трагедия произошла вблизи населенного пункта Пески. В общем с начала 26 июня враг дважды открывал огонь по нашим позициям.
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Враг бил по украинским позициям из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью,
– сообщили в штабе ООС.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования близким и родным погибшего героя.
На обстрелы оккупантов наши защитники открывали ответный огонь. Также украинская сторона СЦКК сообщила о потере представителей СММ ОБСЕ.
Как прошли сутки на Донбассе
- В течение 25 июня в районе проведения ООС зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня.
- Неспокойно было возле: Водяного, на Приазовье, Золотого-4, Авдеевки, Гранитного, Песков, Майорска, Катериновки.
- Боевых потерь среди личного состава за минувшие сутки нет.