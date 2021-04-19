На Донбассе боевик выстрелил в 15-летнюю девушку и хотел сбежать, – разведка
Пророссийский боевик с оккупированного Донбасса выстрелил в 15-летнюю девушку. После этого он пытался скрыться на подконтрольную украинской власти территорию.
Источник:ГУР
Однако российские наемники задержали его возле населенного пункта Счастье. Об этом свидетельствует перехваченный разговор боевиков.
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Российские СМИ получили сигнал
Кроме того, разведка предупредила, что некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ готовить и распространять фейковые новости. В них приказали писать якобы о причастности к этому преступлению военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Предыдущие фейки пропагандистов
- Российские СМИ распространили информацию о гибели 5-летнего ребенка в оккупированном Александровском на Донбассе. В смерти мальчика обвиняли Вооруженные силы Украины. Мол, они сбросили взрывчатку с беспилотника. Однако никаких доказательств так и не показали. Впоследствии оказалось, что беспилотник не смог бы пролететь такое расстояние. Поэтому, вероятно, ребенок подорвался на взрывном устройстве, которое нашел во дворе.
- Кроме того, оккупанты делают вид, будто ремонтируют бомбоубежища и медучреждения на Донбассе. Однако это происходит только на камеры, снимая фейковые репортажи.
- 14 апреля пропагандисты опубликовали видео, где якобы ВСУ обстреливают Донецк. Они распространяли ложную информацию, что якобы из-за действий украинских бойцов погиб мужчина.
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