Пророссийский боевик с оккупированного Донбасса выстрелил в 15-летнюю девушку. После этого он пытался скрыться на подконтрольную украинской власти территорию.

Однако российские наемники задержали его возле населенного пункта Счастье. Об этом свидетельствует перехваченный разговор боевиков.

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Российские СМИ получили сигнал

Кроме того, разведка предупредила, что некоторые российские СМИ уже получили указание от ФСБ готовить и распространять фейковые новости. В них приказали писать якобы о причастности к этому преступлению военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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